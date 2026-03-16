Vertigo ve kulak çınlaması atakları tuz ve sıvı tüketimi kontrolüyle önlenebilir

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duygu Erdem, az miktarda tuz tüketimi ve yeterli sıvı alımının, meniere (iç kulakta basınç nedeniyle baş dönmesi, kulak çınlaması ve işitme kaybına neden olan hastalık) hastalarında atakların tetiklenmesinin önüne geçtiğini bildirdi.

Erdem, AA muhabirine, meniere hastalığını hafife almamak gerektiğini söyledi.

Menierenin günlük hayatı oldukça olumsuz etkileyen bir hastalık olduğuna dikkati çeken Erdem, şöyle devam etti:

"Bu hastalıkta baş dönmesi (vertigo) ataklar halinde geliyor. Beraberinde mutlaka işitme kaybı, kulakta basınç hissi ve çınlama oluyor. Hastanın kulağında önce patlayacakmış derecesinde basınç hissiyatı ve çınlama başlıyor. Daha sonra buna baş dönmesi eşlik ediyor ve işitme kaybı oluşuyor. Bu işitme kaybının en önemli özelliği özellikle pes tonlarını (müzikte ve seste düşük frekanslı, kalın ve derin sesleri ifade eder) tutması. Ataklar ortalama 2 ila 24 saat arasında sürebilir. En önemli özelliği atak geçtiği zaman hastanın bütün şikayetleri ortadan kalkıyor."

Erdem, hastalığın "dalgalı işitme kaybı" şeklinde seyrettiğini dile getirerek, bu işitme kaybının geçmesinin iyi bir şey olmakla birlikte tedavi edilmez ve ataklar çok sık olursa doku bozukluğu da bırakabileceğini kaydetti.

"Katkılı gıdalar ve Çin tuzları hastalığı tetikliyorenmesine sebep oluyor"

Menierenin genç orta yaşta görülen ve uzun süreli takip gerektiren hastalık olduğundan bahseden Erdem, kendi kendini sınırlayan, her hastada farklı olmakla birlikte belli bir seyri olan hastalık olduğunu anlattı.

Erdem, hastalığı tetikleyen birçok etken olduğuna işaret ederek, "Mutlaka tuz kısıtlaması yapıyoruz. Aşırı çay, kahve tüketiminden uzak durmayı öneriyoruz. Bir de paketli gıdalardaki çok miktardaki katkı maddesi ve Çin tuzları bu hastalığın tetiklenmesine sebep oluyor. Çağımızın hastalığı olan stres de hastalığın ataklarını tetikleyebileceği için stresten uzak durmak çok önemli." dedi.

Hastanın atak geçirmesini önlemenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdem, "Bunun kullanılabilecek çeşitli ilaçları olmakla birlikte tuz kısıtlaması ve yaşam tarzı değişiklikleri bizim için önem arz ediyor. Hasta atak geçirdiği zaman mutlaka hekim tarafından tedavi edilmeli. Tuz alımını kısıtlamak önemli ama su alımı da çok önemli. Hasta az miktarda tuz tüketiyor olabilir fakat yetersiz sıvı alıyorsa bu hastalarda tuz iç kulakta birikeceği için hastalığın ataklarının tetiklenmesine sebep oluyor." ifadelerini kullandı.