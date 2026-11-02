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Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, birimleri gezerek hasta ve personelle görüştü

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Mengücek Gazi Hastanesi Başhekimi Taş, birimleri gezerek hasta ve personelle görüştü
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Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Taş, hastane yönetimiyle farklı birimleri ziyaret ederek hasta ve yakınlarıyla görüştü. Taş, sağlık çalışanlarından bilgi alıp teşekkür etti; hasta memnuniyeti ve hizmet ihtiyaçları değerlendirildi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, hastane yönetimiyle birlikte farklı birimleri ziyaret ederek sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretler kapsamında hasta ve hasta yakınlarıyla görüşen Taş, geçmiş olsun dileklerini ileterek talep ve beklentilerini dinledi.

Sağlık çalışanlarıyla da bir araya gelen Taş, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelin özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerde hasta memnuniyetinin artırılması, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda karşılaşılan ihtiyaçlar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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