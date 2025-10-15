Memorial Göztepe Hastanesi hizmete açıldı

MEMORİAL Sağlık Grubu, 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği 13'üncü hastanesi Memorial Göztepe'yi hizmete açtı. İstanbul Anadolu yakasında konumlanan yeni hastane, 81 bin metrekare kapalı alanı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türkiye'nin sağlık turizmine ve istihdamına katkı sağlayacak. Hastanenin açılışında konuşan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Hem heyecanlı, hem mutlu, hem de gururluyuz. Grubumuzun 13'üncü ve bugüne kadarki en büyük hastanesi olan Memorial Göztepe Hastanesi'ni hizmete açıyoruz. İstanbul'un kalbinde konumlanan bu hastanemiz, 81 bin metrekare kapalı alanı, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi ve 300'ün üzerinde yatak kapasitesiyle önemli bir referans noktası olacak" dedi.

Kuruluşunun 25'inci yılını kutlayan Memorial Sağlık Grubu, bugüne kadarki en büyük ve en kapsamlı yatırımı olan Memorial Göztepe Hastanesi'ni hizmete açtı. 150 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen hastane, 81 bin metrekare kapalı alanı, 300'ün üzerinde yatak kapasitesi, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi ve 55 yoğun bakım ünitesiyle hizmet verecek. Memorial Göztepe'nin, hasta güvenliği odaklı altyapısı ve multidisipliner yaklaşımıyla bölgesinde önemli bir referans merkezi olması hedefleniyor.

'GRUBUMUZUN EN BÜYÜK HASTANESİ'

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, Memorial Göztepe Hastanesi'nin açılışıyla ilgili yaptığı konuşmada, "Bugün bizim için çok özel bir gün. Hem heyecanlı, hem mutlu, hem de gururluyuz. Grubumuzun 13'üncü ve bugüne kadarki en büyük hastanesi olan Memorial Göztepe Hastanesi'ni hizmete açıyoruz. İstanbul'un kalbinde konumlanan bu hastanemiz, 81 bin metrekare kapalı alanı, 127 polikliniği, 19 ameliyathanesi ve 300'ün üzerinde yatak kapasitesiyle önemli bir referans noktası olacak" dedi.

'SAĞLIK TURİZMİ, ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ALAN'

Sağlık turizminin Türkiye açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Uludüz, "Memorial Göztepe'de hemen hemen tüm tıbbi branşlarda hizmet sunacağız. Onkolojiden hematolojiye, kadın ve çocuk sağlığından beyin cerrahisi ve ürolojiye kadar geniş bir yelpazede hasta odaklı, bütünsel bir yaklaşımla en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Sağlık turizmi, ülkemiz için çok önemli bir alan. Türkiye, bu konuda çok başarılı sağlık gruplarına sahip ve biz de bu alana büyük önem veriyoruz. Son bir yılda dolar bazında yüzde 20 seviyelerinde büyümemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bu artışın önümüzdeki dönemde katlanarak devam edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SAĞLIK ALANINDA GLOBAL BİR MARKA OLACAĞINA İNANIYORUM'

Türkiye'nin sağlık alanında global bir marka haline geleceğine inandığını söyleyen Uludüz, "Sağlık turizmi yalnızca basit işlemlerle değil, mükemmeliyet düzeyinde sunulan hizmetlerle mümkün. Özellikle onkoloji, hematoloji ve robotik cerrahi gibi kompleks tedavilerde Türkiye tercih ediliyor. Biz de yüksek tıbbi yetkinliğimizi, güçlü teknolojik altyapımızı ve üstün hasta deneyimimizi bir araya getirerek bu alanda çıtayı daha da yukarı taşımak istiyoruz. Göztepe Hastanesi, grubumuzun toplam kapasitesini yaklaşık yüzde 20 oranında artıracak. Böylece hem yerli hem yabancı hastalara daha geniş ölçekte hizmet verebileceğiz. Türkiye sağlık sektörü çok güçlü bir temele sahip. İyi eğitimli hekimlerimiz, güçlü altyapımız ve ileri teknoloji yatırımlarımızla kalite açısından dünyada örnek gösterilebilecek seviyedeyiz. Bu potansiyeli geliştirerek Türkiye'nin sağlık alanında global bir marka olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİNİN SAĞLIKTA DA ÖNEMİ GİDEREK ARTIYOR'

Uludüz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yapay zeka ve teknolojinin sağlıkta da önemi giderek artıyor. Bugün radyoloji, patoloji ve birçok klinik alanda yapay zeka destekli sistemler kullanıyoruz. Bu sistemler tanıyı hızlandırıyor, kaliteyi artırıyor ve hekimlerimize önemli bir destek sağlıyor. Amacımız teknolojiyi doğru bir destek aracı olarak kullanmak; her zaman işin merkezinde hekimlerimiz var. Ancak doğru araçlarla hekimlerimizin kapasitesini daha da artırmayı hedefliyoruz."

Hastane tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Memorial Göztepe Hastanesi, tıbbi kadrosunun tecrübesini ileri teknolojik donanımı ile birleştirerek geleceğin sağlık anlayışını günümüzle buluşturuyor. MR Linac, da Vinci XI Robotik Cerrahi Sistemi, Hibrit Ameliyathane, Tomosentez Mamografi, Lokomat Robotik Yürüme Rehabilitasyon Cihazı ve 512 Kesitli Bilgisayarlı Tomografi (CT) ile sanal kalp anjiyosunun yanı sıra Yapay Zeka destekli olan 3 Tesla MR, 4D Ultrason ve Dijital PET/CT gibi dünya standartlarındaki teknolojiler tanı-tedavi süreçlerinin etkinliğini üst düzeye taşıyor. Hastane, gün ışığı alan yoğun bakım üniteleri, modern doğumhaneler, ileri teknolojik donanıma sahip king süit, süit ve standart odaları, tek alanda tüm tetkikleri kapsayan Check Up Merkezi ile hasta odaklı hizmet anlayışının yeni nesil örneğini sergiliyor.

"Memorial Göztepe Kanser Merkezi, ileri teknolojik altyapısı, deneyimli uzman kadrosu ve insan odaklı yaklaşımıyla kanser tedavisinde bölgenin en kapsamlı referans noktası olarak öne çıkıyor. Aynı anda 40'ın üzerinde hastaya kemoterapi hizmeti verilebilen merkezde, tedavi planları; tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, cerrahi, patoloji, tıbbi genetik, psikoonkoloji ve beslenme uzmanlarının bir araya geldiği multidisipliner konseylerde oluşturuluyor. Her hastanın genetik yapısı, yaşam tarzı ve klinik özellikleri dikkate alınarak kişiye özel tedavi protokolleri uygulanıyor. Bünyesindeki Klinik Araştırmalar Ünitesi sayesinde hastalar, dünyanın önde gelen merkezleriyle eşzamanlı yürütülen en yeni tedavilere erişim imkanına sahip oluyor."