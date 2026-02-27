Haberler

Çanakkale'de yaşayan kanser hastası kız kardeşler Bursa'da sağlıklarına kavuştu

Çanakkale'de yaşayan kanser hastası kız kardeşler Bursa'da sağlıklarına kavuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de meme kanserine yakalanan iki kız kardeş, Bursa'da gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla sağlığına kavuştu. Genel cerrahı Dr. Coşkun Özer ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Kemal Karaca tarafından yapılan ameliyatlar sonrasında, her iki kardeş kanseri yendi ve artık sevdiklerine vakit ayırabiliyorlar.

Çanakkale'de yaşayan ve meme kanserine yakalanan iki kız kardeş, Bursa'da özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de 4 yıl önce meme kanserine yakalanan Hatice Özkan'ın (61), Bursa'daki Doruk Nilüfer Hastanesinde görevli genel cerrahi uzmanı Dr. Coşkun Özer tarafından sol göğsünde tespit edilen kanserli kitle ameliyat edildi. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucunda hastalığın genetik olduğu belirlendi ve hastanın kız kardeşi 54 yaşındaki Nurten Korkmaz'da da meme kanseri saptandı.

Hastanede yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda her iki kardeşin meme dokusunun tamamen alınması ve sonrasında fonksiyonel kayıp olmaması amaçlandı.

Genel cerrahi uzmanı Dr. Coşkun Özer ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Kemal Karaca tarafından art arda gerçekleşen başarılı operasyonlarla iki kız kardeş sağlığına kavuştu.

Ameliyatlara ilişkin açıklamada bulunan Özer, şunları kaydetti:

"Hatice teyzemize 2 yıl önce sol memenin tamamen alınması yapılmış, şimdi ise sağ memenin tamamen alınması, kız kardeşi Nurten Hanım'a ise iki memenin iç kısmındaki dokuların tamamen alınması ve boşalan alana silikon konulması ameliyatı uygulandı. Koridorlarda beraber yürüyerek kadınlar için en ciddi kanserlerden olan meme kanserini yendiler. Şimdi hastalığı geçmişte bırakarak sevdiklerine vakit ayırabilmektedirler."

Özer, kadınların 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi yapması, 40 yaşından sonra ise yıllık mamografi taramalarını yaptırmaları ve en ufak farklılıkta doktorlarına başvurması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Savaş büyüyor! Ordu kritik noktayı ele geçirdi, Taliban'ın kritik ismi öldürüldü

Savaş büyüyor! Kritik isim bu araçta öldü, askerler zaferini kutladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı! Bilanço korkunç boyutta

Korkulan oldu! 2 komşu ülke arasında resmen savaş başladı
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi