Çanakkale'de yaşayan kanser hastası kız kardeşler Bursa'da sağlıklarına kavuştu

Çanakkale'de yaşayan ve meme kanserine yakalanan iki kız kardeş, Bursa'da özel bir hastanede gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Çanakkale'de 4 yıl önce meme kanserine yakalanan Hatice Özkan'ın (61), Bursa'daki Doruk Nilüfer Hastanesinde görevli genel cerrahi uzmanı Dr. Coşkun Özer tarafından sol göğsünde tespit edilen kanserli kitle ameliyat edildi. Yapılan tetkik ve değerlendirmeler sonucunda hastalığın genetik olduğu belirlendi ve hastanın kız kardeşi 54 yaşındaki Nurten Korkmaz'da da meme kanseri saptandı.

Hastanede yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda her iki kardeşin meme dokusunun tamamen alınması ve sonrasında fonksiyonel kayıp olmaması amaçlandı.

Genel cerrahi uzmanı Dr. Coşkun Özer ve plastik cerrahi uzmanı Dr. Kemal Karaca tarafından art arda gerçekleşen başarılı operasyonlarla iki kız kardeş sağlığına kavuştu.

Ameliyatlara ilişkin açıklamada bulunan Özer, şunları kaydetti:

"Hatice teyzemize 2 yıl önce sol memenin tamamen alınması yapılmış, şimdi ise sağ memenin tamamen alınması, kız kardeşi Nurten Hanım'a ise iki memenin iç kısmındaki dokuların tamamen alınması ve boşalan alana silikon konulması ameliyatı uygulandı. Koridorlarda beraber yürüyerek kadınlar için en ciddi kanserlerden olan meme kanserini yendiler. Şimdi hastalığı geçmişte bırakarak sevdiklerine vakit ayırabilmektedirler."

Özer, kadınların 20 yaşından sonra kendi kendine meme muayenesi yapması, 40 yaşından sonra ise yıllık mamografi taramalarını yaptırmaları ve en ufak farklılıkta doktorlarına başvurması gerektiğini vurguladı.