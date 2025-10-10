Haberler

Meme Kanserinde Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor

Meme Kanserinde Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada, erken tanının önemine dikkat çekti ve her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirtti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, meme kanserinde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Tekin, gazetecilere, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalandığını belirten Tekin, "Bu çok yüksek bir oran. İstatistiklere de baktığımızda dünyada yılda 2,3 milyon. Ülkemizde de yaklaşık yılda 27 bin yeni meme kanseri teşhisi konuyor. Bu çok önemli ve ciddi bir rakam." dedi.

Meme kanserinin erken fark edildiğinde ilaç tedavisiyle en fazla iyileşme görülen kanser türlerinden birisi olduğunu dile getiren Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"O yüzden meme kanserini erken tanımak çok ciddi değer katıyor. Önleyici hastalığa bizim geçmemiz lazım. Hastalar kanser olmadan, tarama testleriyle, taramalarla bu hastaları biz yakalayabilirsek çok uzun yaşam şansı verebiliriz. Aynı zamanda da ekonomik, çok daha ucuz ve basit tedavilerle ya da basit tarama yöntemleriyle biz hastalarımıza çok uzun yaşam şansı verebiliriz. Bu şekilde Sağlık Bakanlığı çok ciddi bir tarama hizmeti sunmakta. Bizim sağlıklı yaşam merkezlerinde, toplum sağlığı merkezlerinde ya da KETEM dediğimiz kanser tarama merkezlerinde tamamen ücretsiz. Hastalarımız oraya müracaat edebildikleri zaman taramaları yapılmakta, risk olanlar bir üst merkeze oradan yönlendirilmekte."

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Sağlık
