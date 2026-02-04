Meme kanserini yendi, başkanı olduğu dernekte kadınlara umut oluyor

İzmir'de meme kanseri hastası kadınlara destek olmak için kurulan Meme Kanseri ile Savaşım Derneği'ne (MEMEKANDER) üye olan Sevim Kılıç, meme kanseri teşhisi aldıktan sonra başkanlığını yürütmeye başladığı dernekte aynı kaderi paylaştığı hasta kadınlara destek veriyor.

Konak ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki mali müşavir Sevim Kılıç, bir arkadaşına meme kanseri teşhisi konulmasının ardından 2023 yılında MEMEKANDER'e üye oldu, dernek faaliyetlerine katıldı.

Üye olmasının ardından bir yıl sonra memesinde oluşan bir ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Kılıç'a meme kanseri teşhisi kondu. Kılıç, kemoterapi gördüğü sırada dernekteki arkadaşlarının önerisiyle 15 Nisan 2024'de dernek başkanı oldu.

Tedavi süreci başarıyla tamamlanan Kılıç'ın 3 aylık kontrol periyodu sürüyor.

Kendisi gibi meme kanseri teşhisi alan kadınlara örnek olmak için mücadeleyi bırakmayan Kılıç, aynı hastalıkla mücadele edenlere güç vermek için Ege Bölgesi'nde farkındalık toplantıları düzenliyor, kadınları mamografiye yönlendiriyor.

"Faydalı olmak istiyoruz"

Sevim Kılıç, AA muhabirine meme kanseri olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü, bu süreçte ailesi ve dernekteki arkadaşlarının kendisine destek verdiğini söyledi.

Kılıç, tedavi sürecinde moralini hiç bozmadığını, hayata sıkı sıkıya sarıldığını anlatarak, "Dernek başkanlığını kabul etmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi tanı almış ya da almamış daha çok kadına ulaşabilmekti. Çünkü bu süreçte kadınlar biraz yalnız kalıyorlar. Ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilemiyorlar. En azından derneğimiz aracılığıyla bu kişilere ulaşabilip, tedavi süreçlerinde yardımcı olabiliyoruz." dedi.

İzmir'de kadınların erken teşhis açısından önem taşıyan elle muayenesini yapmaları için eğitim faaliyetleri düzenleyeceklerini söyleyen Kılıç, "Aynı zamanda tanı almış kişilerin hangi süreç ve aşamalardan geçecekleri konusunda bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Faydalı olmak istiyoruz. Kesinlikle korkulacak bir hastalık değil. Mutlaka tedavilerini yaptırmaları gerekiyor. Mamografi kesinlikle can acıtan bir şey değil. Kadınların mutlaka yaptırmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Meme kanseri teşhisi alanlara umut olmanın güzel bir şey olduğunu kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meme kanseriyle önce kendim savaştım, kazandım. Şimdi de diğer hasta kadın arkadaşlarımız için savaşıyoruz. ve savaşmaya devam edeceğiz. MEMEKANDER olarak onların yanındayız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Hiçbir zaman 'atlatamayacağım' gibi bir düşünce olmadı. Çevremdeki tedavi görenleri pozitif yönlendirdim. Etkinlikler düzenledik."

"Hem tedavi gördü hem de bizleri toparladı"

MEMEKANDER Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Eraş ise kendisinin de meme kanseri teşhisi aldığını, tedavisinin tamamlanmasının ardından dernekte görev yapmaya başladığını anlattı.

Kılıç'ın, tedavi sürecinde olmasına rağmen dernekte başkanlık görevini kabul ettiğini anlatan Eraş, "Hem tedavi gördü hem de bizleri toparladı. Bilgilendirdi. Projeler geliştirdik. İzmir'in ilçelerine yayıldık." diye konuştu.