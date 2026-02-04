Haberler

Meme kanserini yendi, başkanı olduğu dernekte kadınlara umut oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meme kanseri hastası Sevim Kılıç, İzmir'de kurulan MEMEKANDER Derneği'nde başkanlık yaparak aynı hastalıkla mücadele eden kadınlara destek oluyor. Tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Kılıç, farkındalık toplantıları ile kadınları mamografi yaptırmaya teşvik ediyor.

İzmir'de meme kanseri hastası kadınlara destek olmak için kurulan Meme Kanseri ile Savaşım Derneği'ne (MEMEKANDER) üye olan Sevim Kılıç, meme kanseri teşhisi aldıktan sonra başkanlığını yürütmeye başladığı dernekte aynı kaderi paylaştığı hasta kadınlara destek veriyor.

Konak ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki mali müşavir Sevim Kılıç, bir arkadaşına meme kanseri teşhisi konulmasının ardından 2023 yılında MEMEKANDER'e üye oldu, dernek faaliyetlerine katıldı.

Üye olmasının ardından bir yıl sonra memesinde oluşan bir ağrı nedeniyle hastaneye başvuran Kılıç'a meme kanseri teşhisi kondu. Kılıç, kemoterapi gördüğü sırada dernekteki arkadaşlarının önerisiyle 15 Nisan 2024'de dernek başkanı oldu.

Tedavi süreci başarıyla tamamlanan Kılıç'ın 3 aylık kontrol periyodu sürüyor.

Kendisi gibi meme kanseri teşhisi alan kadınlara örnek olmak için mücadeleyi bırakmayan Kılıç, aynı hastalıkla mücadele edenlere güç vermek için Ege Bölgesi'nde farkındalık toplantıları düzenliyor, kadınları mamografiye yönlendiriyor.

"Faydalı olmak istiyoruz"

Sevim Kılıç, AA muhabirine meme kanseri olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü, bu süreçte ailesi ve dernekteki arkadaşlarının kendisine destek verdiğini söyledi.

Kılıç, tedavi sürecinde moralini hiç bozmadığını, hayata sıkı sıkıya sarıldığını anlatarak, "Dernek başkanlığını kabul etmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi tanı almış ya da almamış daha çok kadına ulaşabilmekti. Çünkü bu süreçte kadınlar biraz yalnız kalıyorlar. Ne yapacaklarını, nereye gideceklerini bilemiyorlar. En azından derneğimiz aracılığıyla bu kişilere ulaşabilip, tedavi süreçlerinde yardımcı olabiliyoruz." dedi.

İzmir'de kadınların erken teşhis açısından önem taşıyan elle muayenesini yapmaları için eğitim faaliyetleri düzenleyeceklerini söyleyen Kılıç, "Aynı zamanda tanı almış kişilerin hangi süreç ve aşamalardan geçecekleri konusunda bilgilendirmeler yapmak istiyoruz. Faydalı olmak istiyoruz. Kesinlikle korkulacak bir hastalık değil. Mutlaka tedavilerini yaptırmaları gerekiyor. Mamografi kesinlikle can acıtan bir şey değil. Kadınların mutlaka yaptırmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Meme kanseri teşhisi alanlara umut olmanın güzel bir şey olduğunu kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Meme kanseriyle önce kendim savaştım, kazandım. Şimdi de diğer hasta kadın arkadaşlarımız için savaşıyoruz. ve savaşmaya devam edeceğiz. MEMEKANDER olarak onların yanındayız. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Hiçbir zaman 'atlatamayacağım' gibi bir düşünce olmadı. Çevremdeki tedavi görenleri pozitif yönlendirdim. Etkinlikler düzenledik."

"Hem tedavi gördü hem de bizleri toparladı"

MEMEKANDER Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Eraş ise kendisinin de meme kanseri teşhisi aldığını, tedavisinin tamamlanmasının ardından dernekte görev yapmaya başladığını anlattı.

Kılıç'ın, tedavi sürecinde olmasına rağmen dernekte başkanlık görevini kabul ettiğini anlatan Eraş, "Hem tedavi gördü hem de bizleri toparladı. Bilgilendirdi. Projeler geliştirdik. İzmir'in ilçelerine yayıldık." diye konuştu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu

Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj törene damga vurdu
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
İpler koptu! Real Madrid'de Arda Güler şoku

Real Madrid'de Arda şoku
Barış Alper Yılmaz ve Harry Kane bir araya geldi! İşte nedeni

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltan kare
Musk tarihte 850 milyar dolar servete ulaşan ilk insan oldu

Yüzü gülüyor! Tarihte böyle bir şey daha önce hiç yaşanmadı