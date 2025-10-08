Haberler

Meme Kanseri Farkındalık Semineri Düzenlendi

Lokman Hekim Sağlık Grubu, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Sincan Belediyesi'nde bir seminer düzenleyerek, meme kanserinden korunma yollarını paylaştı. Uzmanlar, erken teşhis ve düzenli muayenenin önemine dikkat çekti.

LOKMAN Hekim Sağlık Grubu, meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir seminer düzenledi.

Sincan Belediyesi'nde '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında gerçekleştirilen programda, Lokman Hekim Sağlık Grubu doktorlarından Prof. Dr. Vakkas Korkmaz ve Op. Dr. Kemal Yandakçı konuşmacı olarak yer aldı. Prof. Dr. Korkmaz ve Op. Dr. Yandakçı, meme kanserinden korunmada farkındalık ve düzenli takip sayesinde hastalığın erken evrede tespit edilip yüzde 95-98 oranında başarıyla tedavi edilebildiğini belirtti.

Uzmanlar, meme kanserinden korunmanın 7 etkili yolunu şu şekilde sıraladı:

"20 yaşından itibaren her ay kendi kendine meme muayenesi yapılması erken farkındalık açısından hayati önem taşıyor. Adet gören kadınlar adetten sonraki ilk hafta, menopoza giren kadınlar ise ayın belirledikleri sabit bir gününde muayeneyi sürdürmelidir. 20-40 yaş arası kadınların 3 yılda bir, 40 yaş üzerindekilerin ise 2 yılda bir cerrahi muayene ve görüntüleme yöntemlerini düzenli yaptırmaları gerekir. 40 yaşından itibaren iki yılda bir mamografi çekilmesi, meme kanserinin erken evrede tespitini kolaylaştırır. Ailede meme kanseri öyküsü bulunan kadınlarda ise bu tarama yılda bir kez yapılmalıdır. Sebze, meyve, tam tahıl ve lif açısından zengin bir beslenme düzeni meme kanseri riskini azaltabilir. Aşırı yağlı ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Fiziksel aktivite, hormon dengesini koruyarak kansere karşı vücudu güçlendirir. Günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş ve haftada birkaç gün germe egzersizleri yapılması önerilir. Sigara ve alkol kullanımı hem meme kanseri hem de diğer kanser türlerinde riski artırır. Bu alışkanlıklardan tamamen uzak durmak koruyucu etki sağlar. Kadınlarda sık görülen jinekolojik kanserler arasında yer alan yumurtalık (over) kanseri 'sessiz katil' olarak bilinir. Düzenli jinekolojik muayeneler, ultrason ve genetik testler sayesinde hem yumurtalık hem de meme kanserinde erken tanı mümkündür. Kadınların farkındalığı en büyük savunma gücüdür."

