Meme Estetiğinde MIA Femtech Tekniği ile Doğal Görünüm

MEME estetiğinde kullanılan MIA Femtech tekniği hakkında bilgi veren Op. Dr. Süleyman Özer, "Meme estetiğinde amaç yalnızca hacim değil, uyumlu bir harmoni yaratmaktır. MIA Femtech, uygun adaylarda daha küçük kesi, daha kontrollü uygulama ve günlük yaşama daha hızlı dönüş hedeflerimizi destekleyen bir yaklaşım olarak görüyoruz" dedi.

MIA Femtech (Minimally Invasive Aesthetic – Female Technology) yaklaşımının memenin üzerinde iz bırakmama hedefiyle ve doğal görünüm odaklı planlamayla öne çıktığını söyleyen Op. Dr. Süleyman Özer, bu yöntemin kimler için uygun olduğundan sürecin aşamalarına, güvenlikten iyileşme sürecine kadar olan detayları anlattı.

Yöntemin lokal anesteziyle, hastane yatışı gerektirmeden yapılabildiğini belirten Dr. Özer, " Hastalarımız işlemden hemen sonra sosyal veya iş hayatlarına dönebiliyor. Bu, modern kadının ihtiyaç duyduğu konforu sağlıyor. Meme estetiğinde amaç yalnızca hacim değil, uyumlu bir harmoni yaratmaktır. MIA Femtech'i, uygun adaylarda daha küçük kesi, daha kontrollü uygulama ve günlük yaşama daha hızlı dönüş hedeflerimizi destekleyen bir yaklaşım olarak görüyoruz. Ancak, kişiye özel plan ve güvenlik en önemli unsur" dedi.

MIA Femtech'in klasik uygulamalardan farklarını sıralayan Dr. Özer şunları söyledi:

"Klasik meme implant ameliyatlarından farklı olarak, meme dokusunu tamamen koruyan özel bir teknikle uygulanıyor. Geliştirilen yeni implant şekli ve ultra yumuşak jel, doğal meme dokusunun yapısına birebir uyum gösteriyor. Böylece hem görünüm hem de dokunma hissi açısından son derece doğal sonuçlar elde ediliyor."

Amaç yalnızca hacim değil, doğal bir bütünlük yaratmak diyen Dr. Özer, "MIA Femtech'in en büyük farkı bu uyumu yakalaması. Özel tasarlanmış enstrümanlar sayesinde meme üzerinde belirgin bir iz bırakmadan gerçekleştirilen bu işlem, minimal kesiyle maksimum kontrol sağlıyor. Klasik ameliyatlara alternatif değil, modern beklentilere uygun bir evrim olarak konumlanıyor" diye konuştu.

Günümüzdeki estetik yönelimleri de yorumlayan Op. Dr. Süleyman Özer, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Doğal görünüm, projeksiyonun göğüs kafesiyle uyumlu ayarlanması ve implant–doku ilişkisini doğru kurmakla mümkün. MIA Femtech, küçük kesiden özel aletlerle çalışmayı kolaylaştırdığı için planladığımız formu daha kontrolle uygulamamıza yardım ediyor. Hastanın sahip olduğu dokuya uyumlu bir siluet elde etmemizi sağlıyor."