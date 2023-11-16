Mehtap Yılmaz'ın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Mehtap Yılmaz'ın doktoru tarafından yapılan açıklamaya göre, hastaneye getirildiği anda yapılan müdahalelerin olumlu sonuç verdiği belirtildi. Beyninde oluşan pıhtının açıldığı ve felç durumunun büyük ölçüde ortadan kalktığı ifade edildi. Mehtap Yılmaz'ın genel durumunun ise giderek iyileştiği ve yoğun bakımdan çıkmasının beklendiği bildirildi.

Mehtap Yılmaz ile ilgili bilgilendirme:

Doktorundan aldığımız açıklamaya göre, Mehtap Hanım'ın hastaneye getirildiği andan itibaren yapılan tüm müdahalelere olumlu yanıt verdiğini söyledi. Beyninde oluşan pıhtının açıldığını, ilk hastaneye getirildiği zaman sol tarafında oluşan felç durumunun yüzde 90 oranında ortadan kaldırıldığını ve genel durumunun artarak iyiye gittiğini belirtti. Bugün yoğun bakımdan çıkmasını bekliyoruz Mehtap hanımın. Hepinize çok teşekkür ederiz.

Binlerce mesajınız, dualarınız ve destekleriniz için çok sağ olun. Yeni aldığımız bilgiler doğrultusunda tekrar açıklama yapacağız. Mutlaka sevgiler, saygılar.