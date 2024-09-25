Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Klinik Araştırmalar Semineri

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde, klinik araştırmalar ekibinin düzenlediği seminer programı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, seminere hastane yönetimi, klinik araştırmalar ekibi ve doktorlar katıldı. Seminer, ICON Klinik Operasyonlar Direktörü Kübra Ebru Öncü ve ICON Klinik Operasyonlar Müdürü Emre Kaya'nın "Klinik Araştırmalarda Yenilikçi Yaklaşımlar" ile "Türkiye ve Dünyada Klinik Araştırmalar" konulu sunumlarıyla başladı.

Sunumlarda, klinik araştırmalarda yenilikçi yaklaşımlar, etik boyutlar, hasta güvenliği, güncel yöntemler ve veri analizi gibi konular ele alındı. Alanında uzman yöneticiler tarafından gerçekleştirilen sunumlarla, katılımcılar, klinik araştırmaların önemi, uygulama süreçleri, sağlık hizmetlerine katkıları ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda kapsamlı bilgiler edindi.

Seninerde konuşma yapan Medical Point Hastanesi Onkoloji Kliniği ve Klinik Araştırmalar Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Alper Sevinç, Medical Point Hastanesi'nde bir yıl önce kurulan Klinik Araştırmalar Merkezi hakkında bilgi verdi. Merkezde devam eden beş adet "Melanoma" çalışması ve bu süreçler hakkında detaylar paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, hastanenin, sağlık alanında sürekli gelişimi ve yenilikçiliğini desteklemek amacıyla bu tür eğitim programlarını kararlılıkla sürdürdüklerini de belirtti.

Şahin, "Gelecek dönemde daha fazla eğitim organizasyonu planlayarak klinik araştırmaların potansiyelini en üst düzeye çıkaracağız. Gaziantep Medical Point Hastanesi olarak, sağlık hizmetlerinde en iyi uygulamaları sunmak ve araştırma alanında öncülük etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.