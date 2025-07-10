Meclis'i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı

Meclis'i hastanelik eden salgın Türkiye geneline yayıldı
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TBMM'de 100'ü aşkın vekil ve personeli hastanelik eden ishal ve kusma salgını Türkiye geneline yayıldı. Salgına yakalanan kişilerden biri olan Aile Hekimleri Federasyonu Genel Başkanı Türkü Yağmur Nehir "Tüm Türkiye'de salgın vakaları duyuyoruz. Şebeke suyu analizlerinin şeffaf bir şekilde vatandaşlarımız ile paylaşılması lazım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) ortaya çıkan vakalar endişeye neden oldu. Milletvekilleri ve Meclis personelinden 100'ü aşkın kişi; ishal, kusma ve yoğun halsizlik şikayetleriyle Meclis Hastanesi'ne başvurdu.

SALGINLA İLGİLİ KORKULAN OLDU

Meclis'i karıştıran ve Ankara'da da görülen salgınla ilgili korkulan oldu. Türkiye genelinde de görülmeye başlayan salgın kişiden kişiye hızla bulaşırken, hastalıktan etkilenen isimlerden biri olan Aile Hekimleri Federasyonu Genel Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

"NET BİR LABORATUVAR SONUCU MAALESEF HENÜZ YOK"

Salgının Türkiye genelinde de seyrettiğini açıklayan Dr. Nehir, şunları ifade etti: "Pek çok vekilimiz de salgından etkilendi. O gün ben de etkilenenler arasındaydım. Sağlık komisyonunda bulunduğumuzdan dolayı. Ankara geneli salgını açıklayacak net bir laboratuvar sonucu maalesef henüz yok. Ve şebeke suyu analizleri şeffaf bir şekilde vatandaşlarımız ile paylaşılması lazım.

"SICAK HAVAYLA BERABER RİSK UNSURLARI DA GÜNDEME GELDİ"

Şu an için Ankara'da yoğun bir salgın bulunmasına rağmen tüm Türkiye'de de bir salgın vakaları duyuyoruz. Çünkü sıcak havayla beraber risk unsurları da gündeme gelmekte. O nedenle bir an önce bu tetkiklerin yapılarak bizlerle paylaşılmasını talep ediyoruz. Bu tür salgınlar genellikle şebeke suyuna karışan mikroplardan, hijyen eksikliği olan ortamlardan ya da toplu kullanım alanlarından bulaşabilmekte."

"ŞEBEKE SUYUNU DOĞRUDAN İÇMEMELİYİZ"

Nehir, salgından korunmak için vatandaşlara da şu uyarıları yaptı. Sıcak hava ve yaz sebzelerinin pişirilmeden tüketilmesinin riskli olduğunu aktaran Dr. Nehir "Parklar, havuzlar, açıkta satılan yiyecekler, toplu yemek verilen yerler bu süreçte özellikle risk grubunu temsil ediyor. Ellerimizi sık sık sabunla yıkamalıyız. Şebeke suyunu doğrudan içmemeliyiz. Mümkünse kaynatarak tüketmeliyiz. Sebze ve meyveleri bol suyla yıkayıp tüketmeliyiz. Dışarıda açıkta satılan gıdalardan uzak durmalıyız."

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Erdem:

Haberler.com videolu abuk subuk reklamların kabak tadı verdi yeter artık!!!

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