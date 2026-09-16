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MEAH’ta bir araştırma görevlisi daha uzman oldu

MEAH’ta bir araştırma görevlisi daha uzman oldu
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde uzmanlık eğitimi alan Araştırma Görevlisi Dr. Ezgi Kotro Topan, uzmanlık sınavını başarıyla vererek unvanını aldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde uzmanlık eğitimi alan Araştırma Görevlisi Dr. Ezgi Kotro Topan, uzmanlık sınavını başarıyla vererek unvanını aldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşim Olgun başkanlığında gerçekleştirilen uzmanlık sınavı başarıyla tamamlandı. Sınav jürisinde Yenidoğan Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nilay Hakan, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Nilfer Şahin, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Gülay Can Yılmaz ve Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı'ndan Doç. Dr. Yasemin Çoban jüri üyesi olarak yer aldı. Dr. Ezgi Kotro Topan, Çocuk Endokrinoloji uzmanı Doç. Dr. Gülay Can Yılmaz danışmanlığında hazırladığı "Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Erken Nefropati Göstergesi Olarak NGAL ve Midkine Düzeylerinin Değerlendirilmesi; Glisemik Değişkenlik ve Kan Basıncı ile İlişkisi" konulu tezini başarıyla savundu. Bu başarısıyla Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nın on yedinci uzmanı olan Dr. Topan, kurumdan uzman hekim unvanı almaya hak kazanan 342. araştırma görevlisi hekim olarak kayıtlara geçti. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve mesai arkadaşları, Uzman Dr. Ezgi Kotro Topan'ı tebrik ederek meslek hayatında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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