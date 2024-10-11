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Marmaris'te Asfiksi Tedavisi Gören Kadın, Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi

Marmaris'te Asfiksi Tedavisi Gören Kadın, Ambulans Helikopterle Ankara'ya Sevk Edildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde asfiksi tanısı ile tedavi gören 68 yaşındaki bir kadın, gerekli tedavi için ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) tanısı ile tedavi gören 68 yaşındaki kadın ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Özel Ahu Hastanesi'nde asfiksi tanısıyla tedavi gören S.B, için hiperbarik oksijen tedavisi ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.

Kontrol merkezi ekipleri Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaya uygun yer buldu.

Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi (SAHOM) ile koordinasyonu sağlanan helikopter ambulans, Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki helikopter pistinden kadını alarak Ankara'ya götürdü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Sağlık

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