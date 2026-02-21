Marmaris Devlet Hastanesinde yoğun bakım 3. basamağa yükseltildi

Marmaris Devlet Hastanesi, sunduğu sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve bölgedeki sevk oranlarını düşürmek amacıyla teknik altyapısını güçlendirerek yeni tıbbi hizmetleri devreye aldı.

Marmaris'te sağlık hizmet sunumunun güçlendirilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, evde bakım hizmetlerinden cerrahi müdahalelere, teknolojik yeniliklerden hastane bahçesinde trafik düzenlemesine kadar önemli adımlar atıldı.

Yoğun bakımda üst seviye hizmet dönemi başladı

Hastanenin sunduğu en kritik hizmetlerden biri olan yoğun bakım servisi, teknik altyapı ve kapasite iyileştirmelerinin ardından 2. basamaktan 3. basamağa yükseltildi. Bu statü değişikliği ile birlikte daha ağır ve komplike vakaların tedavisi başka bir merkeze sevk edilmeden hastane bünyesinde yapılabilecek.

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı devreye alındı

Hastaneye atanan Mikrobiyoloji Uzmanı ile birlikte Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı tam kapasiteyle faaliyete geçti.

Laboratuvarın devreye girmesiyle enfeksiyon hastalıklarının erken tanısı ve doğru antibiyotik tedavisinin planlanması hedefleniyor.

Laboratuvarda, bakteriyoloji, viroloji, mikoloji ve parazitoloji analizleri, kültür ve antibiyogram çalışmaları, antibiyotik direnç sürveyansı ve hızlı antijen testleri rutin olarak yapılmaya başlandı.

Engelli ve yatağa bağımlı hastalara mobil diş hizmeti

Özel gereksinimli bireylerin sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Mobil Diş Ünitesi hizmete alındı.

Evde bakım kapsamında olan ve yatağa bağımlı hastalar, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini hastaneye nakil gerekmeden yerinde alabilecek. Bu uygulama ile nakil kaynaklı mağduriyetlerin önlenmesi ve koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hastanede branş çeşitliliğini ve tanı gücünü artırmak üzere katarakt cerrahisi ameliyatları için gerekli teknik donanım ve fiziki şartlar tamamlandı.

Bakanlık onay sürecinin ardından katarakt operasyonlarının kısa sürede başlatılması planlanıyor.

İşitme kaybı tanısında kullanılan odyoloji cihazı son teknolojiyle yenilenerek tanı süreçleri daha hassas hale getirildi.

Ayrıca, yeni planlamalarla Üroflowmetri (idrar akış testi) ve bronkoskopi işlemlerinin hastane bünyesinde yapılabilmesi için cihaz temin süreci hızlandırıldı.

Hasta ve hasta yakınları için sağlık hizmetlerinin yanı sıra fiziksel alanlarda da araç yoğunluğunu gidermek amacıyla genişletme çalışmaları başlatıldı.

Düzenleme ile ambulansların giriş-çıkışlarının hızlandırılması ve hasta güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması amaçlanıyor.