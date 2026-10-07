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Marmaris Devlet Hastanesi'nde 93 yaşındaki hasta başarıyla katarakt ameliyatı geçirdi

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Marmaris Devlet Hastanesi'nde 93 yaşındaki hasta başarıyla katarakt ameliyatı geçirdi
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Marmaris Devlet Hastanesi'nde 93 yaşındaki hastaya, Dr. Mustafa Fırat Apa tarafından başarıyla katarakt ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi; başhekim ve hekimler hastayı odasında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Marmaris Devlet Hastanesi'nde 93 yaşındaki hastaya başarıyla uygulanan katarakt ameliyatı, hastanenin ileri yaştaki hastalara sunduğu göz sağlığı hizmetlerine bir örnek oldu.

Katarakt ameliyatı için Marmaris Devlet Hastanesi'ni tercih eden 93 yaşındaki hasta, Göz Kliniği'nde ameliyat edildi. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Fırat Apa tarafından gerçekleştirilen operasyonun başarılı geçtiği, hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ameliyat sonrası yakın takip

Marmaris Devlet Hastanesi Başhekimi Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Erciyes, Başhekim Yardımcısı Erdoğan Kocayiğit ve Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Fırat Apa, operasyonun ardından hastayı odasında ziyaret etti.

Hastanın ameliyat sonrası durumunu kontrol eden hekimler, geçmiş olsun dileklerini iletti. Başarıyla tamamlanan operasyon, Marmaris'te ileri yaştaki hastaların da kamu hastanesinde katarakt cerrahisi hizmetinden yararlanabildiğini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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