Haberler

Mardin İl Sağlık Müdürü Yavuz, saldırıya uğrayan personeli ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Derik Devlet Hastanesinde saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek destek verdi. Olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı. Sağlıkta şiddet konusunda kararlılık vurgulandı.

Mardin Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Derik Devlet Hastanesini ziyaret ederek saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay, dün Derik Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede çalışan bir şirket personelinin işten çıkarılması sonrası personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, saldırıya uğradı. Olayın ardından hastane görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü Yavuz, saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Uzm. Dr. Yavuz sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, sağlık çalışanlarına yönelik hiçbir şiddetin kabul edilemez olduğunu ifade etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

