Gezici mobil mamografi aracı Midyat'ta kanser taramalarını vatandaşların ayağına götürdü

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde, Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde hizmet veren gezici sağlık araçları, Midyat'ın kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlara ücretsiz kanser tarama hizmeti sunmaya devam ediyor. Erken teşhisi artırmayı hedefleyen uygulama kapsamında, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri taramaları yerinde gerçekleştirilirken, vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri konusunda da bilgilendirme yapılıyor.

Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 12 kişilik uzman ekip, her hafta farklı kırsal mahalleleri ziyaret ederek tarama çalışmalarını sürdürüyor. Mobil kanser tarama araçlarıyla yürütülen hizmet kapsamında, 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arasındaki kadınlara ise beş yılda bir rahim ağzı kanseri taraması ücretsiz olarak uygulanıyor.

Midyat İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Kenan İlkay Alp kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında yer alan meme ve rahim ağzı kanserlerinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı. Alp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında Midyat'ta iki mobil kanser tarama aracımız aktif olarak hizmet vermektedir. Araçlarımızda görev yapan 12 kişilik uzman ekibimiz, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarımıza ücretsiz tarama hizmeti sunmaktadır. Ayrıca uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı taşımalı sistemle tarama noktalarına ulaştırarak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırıyoruz. 30-65 yaş arasındaki kadınlarımızı ücretsiz rahim ağzı kanseri taramasından, 40-69 yaş arasındaki kadınlarımızı ise ücretsiz meme kanseri taramasından yararlanmaya davet ediyoruz."

Çalışmalar hakkında bilgi veren Hemşire Gamze Dalak da erken teşhisin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Midyat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibi olarak her hafta kırsal mahallelerimizi ziyaret ediyoruz. Mobil kanser tarama araçlarımızla 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir meme kanseri taraması, 30-65 yaş arasındaki kadınlara ise beş yılda bir rahim ağzı kanseri taraması gerçekleştiriyoruz. En büyük hedefimiz erken teşhisi yaygınlaştırmaktır. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır."

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde yürütülen gezici sağlık hizmetleri kapsamında daha önce diğer ilçelerde bulunan merkez ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen kanser tarama çalışmalarının ardından, bu kez Midyat ilçesinin kırsal mahallelerinde tarama faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşlara bulundukları yerde ulaştırılması, erken teşhis oranlarının artırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla mobil tarama ekiplerinin il genelinde planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, gezici sağlık araçlarıyla yürütülen tarama hizmetlerinin, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların ücretsiz kanser taramalarından faydalanmasını sağlayarak toplumda farkındalığın artırılmasına ve kanserin erken evrede tespit edilmesine önemli katkı sunduğu, bu kapsamda benzer tarama çalışmalarının Mardin'in tüm ilçelerinde belirlenen program doğrultusunda aralıksız devam edeceği kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı