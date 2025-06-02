Mantar Zehirlenmelerine Karşı Uyarılar

Mantar Zehirlenmelerine Karşı Uyarılar
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, mantar zehirlenmelerinin artışına dikkat çekerek, doğadan mantar toplayanlara uyarılarda bulundu. Zehirli mantarların riskli olduğunu belirten Kaya, sağlık belirtilerinin hemen dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, son dönemde artan mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Kaya, hastanede yaptığı basın açıklamasında, halk arasında "köygöçüren" olarak bilinen ve ölümcül etkileri olan mantarların birçok bölgede görüldüğünü söyledi.

Doğadan toplanan mantarların zehirli olabileceğini belirten Kaya, "Mümkünse, doğadan mantar toplamaktan kaçının. Israrcıysanız, yalnızca kesin olarak tanıdığınız türleri alın ve riskli olanlardan uzak durun. En güvenli tercih her zaman kültür mantarlarıdır." diye konuştu.

Uzun yılardır mantar toplayan kişilerin dahi zehirlenebildiğine dikkati çeken Kaya, bazı zehirlenme belirtilerinin saatler sonra ortaya çıkabildiğini ve bu durumun çok daha tehlikeli olduğunu kaydetti.

Zehirlenme belirtilerinin bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi semptomlarla başladığını vurgulayan Kaya, bu tür şikayetlerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA / Hamza Tav - Sağlık
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