Manisa'da 350 işçi besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu

Manisa'da besin zehirlenmesi: 350 işçi hastaneye başvurdu

Besin zehirlenmesi şüphesiyle Manisa'daki hastanelere başvuran 350 işçiden 321'i taburcu olurken, hayati tehlikesi bulunmayan 29 işçinin tedavisi sürüyor

MANİSA - Manisa'da aynı yemek firmasından yemek alan farklı işletmelerdeki 350 işçi besin zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. İşçilerden 321'i taburcu edilirken, hayati tehlikesi bulunmayan 29 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, besin zehirlenmesi olayıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimizde, işyerlerine hizmet veren bir yemek dağıtım firması kaynaklı olduğu düşünülen besin zehirlenmesi vakaları gerçekleşmiştir. Hastanelerimize bugün öğle saatlerinde benzer şikayet ile başvuran vaka sayısının artması üzerine İl Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli koordinasyon ve çalışmalar gerçekleştirilerek olayın öğrenildiği ilk andan itibaren gerekli tedbirler alınmış ve bir aksamaya mahal verilmeden süreç yönetilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüzce ilgili yemek dağıtım firmasından su numunesi, yemeklerden ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gıda numunesi alınmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımızın tedavileri Manisa Şehir Hastanesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi, Saruhanlı Devlet Hastanesi, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi, Özel Grandmedical Hastanesi ve Özel Sekiz Eylül Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir. Saat 22.12 itibariyle olaydan etkilenen vatandaşlarımızın toplam sayısı 350 olup, taburcu olan hasta sayısı 321, hastanelerimizde halen tedavisi devam eden hasta sayımız ise 29'dur. Hastalarımızda hayati tehlikesi bulunan vatandaşımız ise bulunmamaktadır. Öğle saatleri yoğun olan başvuru sayısı ise ilerleyen saatlerde azalma göstermiştir ve hastanelerimize başvuru sayısı düşmüştür. İlgili yemek firmasında denetimler devam etmekte olup, adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, benzer vakaların tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" denildi.