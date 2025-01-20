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Malatya'da Kanser Tedavisinde Sıcak Kemoterapi Umut Verdi

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Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez uygulanan sıcak kemoterapi yöntemi, ilerlemiş pankreas kanseri hastası için umut ışığı oldu. HİPEK tekniği ile yapılan tedavi, klasik kemoterapinin yetersiz kaldığı durumlardaki yanıtı artırmayı hedefliyor.

Malatya'da ilk kez uygulanan sıcak kemoterapi kanserli hastalara umut oldu

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ileri evre kanserlere 'sıcak kemoterapi' uygulandı

MALATYA - Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, ileri evre ve yayılmış kanser tedavisinde yeni bir dönemi başlattı. Hastanede, kemoterapi ve radyoterapiden fayda sağlanamayacak bazı kanser türlerinde uygulanan "Karın İçi Sıcak Kemoterapi" yöntemi, 53 yaşındaki pankreas kanseri hastasına ilk kez uygulandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Söğütlü, hastanın pankreas kanseri nedeniyle geçirdiği ilk ameliyatında periton yayılımı ve karaciğer metastazları tespit edildiğini belirterek, HİPEK yöntemi ve cerrahi müdahaleyle tedavi sürecini başlattıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Söğütlü, "Hastaya uyguladığımız HİPEK, hastanın durumuna uygun bir tedavi seçeneği olarak belirledik. Umut verici sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hastanede gerçekleştireceğimiz ilk HİPEK vakası. Pankreas tümörlerinde kısmi olarak HİPEK'in yeri var. Hastamızdan iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Bu ameliyatı Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat, Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Öndeş, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Osman Gökdere ile gerçekleştireceğiz ve asistan hekimlerimiz de destek olacak" diye konuştu.

Sıcak kemoterapi ile tedavi süreci

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat ise sıcak kemoterapi uygulamasının, karın zarına yayılan tümörlerin tedavisinde sıklıkla kullanıldığını belirtti. Prof. Dr. Kanat, özellikle kadınlarda yumurtalık, kalın bağırsak ve mide gibi organ kanserlerinde sıcak kemoterapi uygulamasının etkili sonuçlar verdiğini belirterek, "Artık pankreas kanseri gibi hastalıklar için de bu tedaviye başvurulmaya başlandı" şeklinde konuştu.

Sıcak kemoterapinin, cerrahi işlem sonrası karın içine belirli bir sıcaklığa ısıtılan kemoterapi sıvısının verilmesiyle yapıldığını belirten Prof. Dr. Kanat, "Karın içindeki tümörler temizlendikten sonra, 41-43C arasındaki sıcaklıkta kemoterapi sıvısı, karın içine yayılır ve 60 dakika boyunca bekletilir. Bu süreçte karın, dıştan elle çalkalanarak sıvının tüm bölgeye eşit şekilde dağılması sağlanır" dedi.

Yeni bir umut: HİPEK

HİPEK yönteminin özellikle klasik kemoterapinin yetersiz kaldığı ileri evre kanserlerde yaşam süresini uzatmayı ve tedaviye daha iyi yanıt almayı hedeflediğini belirten Prof. Dr. Kanat, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bu tedavinin ilk kez uygulandığını ve uygun hastalarda başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Malatya'da Kanser Tedavisinde Sıcak Kemoterapi Umut Verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEHER AKBALIK - Sağlık
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