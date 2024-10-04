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Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi

Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi
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Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi Malatya'da kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi.

Malatya'da, kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi

MALATYA - Malatya'da kalça ameliyatlarında kullanılacak yeni bir aparat geliştirildi. Kalça protezi ameliyatlarında protezin doğru açıda yerleştirilmesini sağlayacak aparatla ameliyat sonrası gelişebilen protez çıkık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Malatya'da, kalça protezi ameliyatlarında protezin doğru açıyla yerleştirilerek ameliyat sonrası gerçekleşebilecek protez çıkık riskini en aza indirgemek amacıyla yeni bir aparat geliştirildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Boz, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Alper Şahin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Ömer Sinan Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Caner Sancak'ın ortak çalışmaları sonucunda geliştirilen cihazla ilgili açıklamalarda bulunan Doktor öğretim üyesi Mehmet Boz, " Kalça ameliyatlarında operasyonu rahatlatmak ameliyatlardaki acılarla ilgili problemleri çözebilmek amacıyla geliştirdiğimiz bir cihaz var. Kalça protezini hastanın durumuna göre belli açılardan yerleştirtmemiz gerekiyor. Bunu belirli bir açından yapamaz isek çıkıp riski artabiliyor. Her hastanın kalçası standart değil bazılarında açılar değişiyor. Rutini 45 -15 derece gibi bir açı bazı hastalarda 50-55 derece ile yerleştirmemiz gerekiyor bu cihaz bu olanağı bize sağlıyor. İkincisi cihaz ucuz ve ulaşabilir bir cihaz" dedi.

"OrthoSurgical Angle Guide System (OSAGS)" adı verilen aparatın patentinin alınması için Türk Patent Enstitüsüne başvuru yaptıklarını kaydeden, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Boz, birkaç vakada kullanılarak olumlu sonuçlar alınan cihazın ilk kez Malatya'da değerlendirildiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - Sağlık

Ameliyat Malatya

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