Malatya'da bir hastanın böbreğinden 2 kilo 200 gram tümör çıkarıldı

Güncelleme:
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 70 yaşındaki Aysel Çetin'in böbrek ve böbrek üstü bezlerinden 2 kilo 200 gram ağırlığında tümör çıkarıldı. Ameliyat sonrası hastanın durumu iyi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 70 yaşındaki Aysel Çetin, karında şişlik ve ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, Çetin'in böbrek ve böbrek üstü bezlerinde tespit edilen 2 kilo 200 gram ağırlığında tümör gerçekleştirilen başarılı ameliyatla çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ender Akdemir, ameliyatı Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Güzel, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Muhammet Çiçek tarafından gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ameliyatta emeği geçenlere teşekkür eden Akdemir, şunları kaydetti:

"Tümörün pankreas ve dalağa yayılımı nedeniyle operasyon oldukça riskliydi. Ancak cerrahi ekibimizin uyumlu çalışması sayesinde ameliyat başarıyla tamamlandı. Hastamız ameliyat sonrası 4. haftasında sağlıklı bir şekilde takip ediliyor ve herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Şu anda patoloji raporunun sonucunu bekliyoruz. Sonuçlara göre tedavi sürecini planlayacağız."

Hasta Aysel Çetin de ameliyatı gerçekleştiren cerrahlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Sağlık
