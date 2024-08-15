M çiçeği Türkiye'de görülmedi, tedbir gerekmiyor

SAĞLIK Bakanlığı, özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmadığını, herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır. Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" denildi.