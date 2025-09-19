Lyme Hastalığına Dikkat: Erken Tanı Hayat Kurtarır

ENFEKSİYON Hastalıkları Uzmanı Dr. Behiç Oral, "Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi isimli bakterinin yol açtığı, kene aracılığıyla insana bulaşan bir enfeksiyondur. Ancak toplumda sadece basit bir cilt kızarıklığı ya da kısa süreli halsizlikle sınırlı sanıldığı için çoğu zaman gözden kaçıyor. Oysa tedavi edilmediğinde kalıcı ve ağır tablolara ilerleyebilen ciddi bir sağlık sorunudur" dedi.

Güven Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Behiç Oral, lyme hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Dr. Oral, "Lyme hastalığı hafife alınmamalıdır. Lyme hastalığı, Borrelia burgdorferi isimli bakterinin yol açtığı, kene aracılığıyla insana bulaşan bir enfeksiyondur. Ancak toplumda sadece basit bir cilt kızarıklığı ya da kısa süreli halsizlikle sınırlı sanıldığı için çoğu zaman gözden kaçıyor. Oysa tedavi edilmediğinde kalıcı ve ağır tablolara ilerleyebilen ciddi bir sağlık sorunudur. Lyme hastalığı farklı evrelerde çok çeşitli belirtiler gösterebilir. Erken dönemde ateş, baş ağrısı, yaygın kas-eklem ağrıları ve ciltte halkasal kızarıklık görülebilir. Ancak bu belirtiler çoğu zaman grip benzeri tablolarla karıştırılır. Tedavi edilmezse haftalar, aylar hatta yıllar içinde eklem tutulumu, kalp ritim bozuklukları ve sinir sistemi hastalıklarına kadar uzanan geniş bir yelpazede komplikasyonlara neden olabilir" diye konuştu.

'ERKEN TANI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Hastalığın tedavi edilebilir olduğunu ancak tanı sürecinde yaşanan gecikmelerin ciddi riskler oluşturduğunu vurgulayan Dr. Oral, "Lyme hastalığında antibiyotik tedavisi ile yüksek başarı sağlanabilir. Fakat doğru tanının konması için hastaların belirtilerini ciddiye alması ve hekime zamanında başvurması kritik önemdedir. Tanı geciktikçe hastalık kronikleşir ve tedavi daha karmaşık hale gelir" dedi.

Dr. Oral, hastalıktan korunma yollarına ilişkin olarak ise şu uyarılarda bulundu:

"Kene ile temasın önlenmesi en temel korunma yöntemidir. Doğa yürüyüşlerinde kapalı kıyafetler tercih edilmeli, eve dönüldüğünde vücut mutlaka ayrıntılı şekilde kontrol edilmelidir. Kene tespit edilirse, kesinlikle bilinçsizce koparılmamalı, bir sağlık kuruluşunda çıkarılması sağlanmalıdır. Ayrıca Lyme hastalığı tanısı konmuş kişilerin tedavi sürecini aksatmaması, düzenli hekim kontrolünü sürdürmesi son derece önemlidir."