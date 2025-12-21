LÖSEV, Lösemili ve Kanserli Çocukların Yılbaşı Hayallerini Gerçekleştiriyor

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların hayalindeki yılbaşı hediyelerini, bağışçılar ve gönüllülerin desteğiyle hazırlayarak kendilerine gönderdi. LÖSEV Kurumsal İlişkiler ve Bağışlar Koordinatörü Selma Atasoy, "Moral ve motivasyon da aslında ilaç kadar kıymetli. Bu projeyi bu amaçla gerçekleştirdik" dedi.

LÖSEV'in 'Dilek Topla Benim İçin' kampanyası kapsamında, lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların hayalindeki yılbaşı hediyeleri paketlendi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'ndan bu yana Türkiye'nin dört bir yanından LÖSEV'e gönderilen dilek notları doğrultusunda, bağışçılar ve gönüllülerin çalışmasıyla hazırlanan hediyeler kargoya verildi. Hediyeler, yeni yıl öncesinde lösemi ve kanserle mücadele eden çocuklara ulaşmış olacak.

'HAYALLERİNİ SÜSLEYEN OYUNCAKLARI YAZDILAR'

Kampanyanın önemini anlatan LÖSEV Kurumsal İlişkiler ve Bağışlar Koordinatörü Selma Atasoy, "LÖSEV'in yapmış olduğu tüm destekler çocukların sağlığı, temel beslenmeleri ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzerine ama biliyorsunuz moral ve motivasyon da aslında ilaç kadar kıymetli. Biz bunun önemini çok iyi biliyoruz ve çocuklarımızın aslında moral ve motivasyon ihtiyacını da önemsiyoruz. Bu projeyi bu amaçla gerçekleştirdik. 2026 yılı için çocuklarımızın dileklerini topladık. Hayallerini süsleyen oyuncakları yazdılar, bizlere ilettiler ve biz de onları sizlerle paylaştık. Birçok kurum, birçok gönüllü, birçok bağışçı bu oyuncakları bir araya getirmek için canla başla bir araya geldiler. Bugün de paketlemelerini gerçekleştiriyoruz" dedi.

'İLK DİLEKLERİ, SAĞLIKLARINA KAVUŞMAK'

Projenin tüm illerde eş zamanlı hayata geçirildiğini belirten Atasoy, "Çocukların hayalleri çok kıymetli. Onların hayalleri belki bizim için küçücük bir hayal ama onlar için kocaman bir dünya oluyor. Bu hayalleri, onları bu zorlu süreçte çok daha güzel yerlere taşıyacak diye düşünüyoruz. Bizim en büyük mottolarımızdan biridir; 'Bir çocuğun gülümsemesinden daha değerli ne olabilir ki'. Biz böyle küçücük hediyelerle onlara kocaman gülümsemeler hediye ediyoruz. Yeni yılda birçoğunun dileklerini listelerde gördükçe, hepimizin gözleri yaşarıyor gerçekten. İlk dilekleri, sağlıklarına kavuşmak oluyor. Evet, hepsi sağlıklarına kavuşsunlar ama sağlıklarına kavuşmak için verdikleri bu mücadelede biz de onların yanında olup böyle güzel hediyelerle onların hayallerini gerçekleştirmek istedik. Bu proje Türkiye genelinde uygulanıyor. Tüm illerimizde eş zamanlı uygulamaya başladık. Binlerce çocuğumuzun hayalini gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Bugün paketlemelerimizi yapıyoruz. Yılbaşı gecesinde hediyeler çocuklarımızın ellerinde olacak. ve onları yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Celal ATALAY/ANKARA,