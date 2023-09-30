LÖSEV 25. yılını Anıtkabir'de kutladı

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) 25'inci yılında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler, Anıtkabir'i ziyaret etti. LÖSEV'in desteği ile lösemi tedavisi gören, hastalığı yenen onlarca kişi LÖSEV gönüllüleri, vakfın 25'inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'de buluştu.

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) 25'inci yılında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gönüllüler, Anıtkabir'i ziyaret etti.

LÖSEV'in desteği ile lösemi tedavisi gören, hastalığı yenen onlarca kişi LÖSEV gönüllüleri, vakfın 25'inci kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'de buluştu. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin dört bir yanından gelenler 'Büyük Anıtkabir Buluşması'nda bir araya geldi. Anıtkabir'de gerçekleşen törene LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, vakfın yönetim kurulu üyeleri, lösemi ve kanser tedavisi gören çocuklar, hastalığı yenen gençleri, aile komiteleri, bağışçılar ve gönüllüler yer aldı. LÖSEV üyeleri Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine LÖSEV motifli çelenk bıraktı. Sonrasında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Dr. Ezer, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. LÖSEV'in etkinlikleri, Anıtkabir ziyareti sonrasında Anıtpark ve Anıttepe Spor Tesisleri'nde devam etti.