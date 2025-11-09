Lösemili Çocuklar Haftası'nda Balon Bırakma Etkinliği

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çocuklar, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla gökyüzüne balon bıraktı.

Bursa Kanserle Savaş Derneği tarafından, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Gölpark Tesislerinde etkinlik düzenlendi.

Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının lösemi hastalığına karşı farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Ecemiş, gönüllülük esasıyla çalıştıklarını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da, emeği geçenlere teşekkür ederek, lösemiyle mücadele eden çocuklar için ellerinden gelen desteği göstermeye hazır olduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından çocuklar için çeşitli etkinlikler ve aileler için bilgilendirilme yapıldı.

Çocuklarla pasta kesilmesinin ardından gökyüzüne balonlar bırakıldı.