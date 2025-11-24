Lösemi Tedavisini Tamamlayan Çocuklar İçin Gökyüzüne Balon Bırakıldı

MALATYA'da Lösemi tedavisini tamamlayan Yusuf Eymen Balandız (3) ve Zümra Asmin (10) için binlerce balon gökyüzüne bırakıldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören Yusuf Eymen Balandız ve Zümra Asmin tedavilerini tamamladı. Sosyal medya üzerinden oluşturulan kampanya ile davete eşlik eden yüzlerce Malatyalı, Eymen ve Zümra için hastane önünde bir araya geldi. Rengarenk binlerce balonu ile hastane önüne gelen vatandaşlar hem tamamlanan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan çocuklar için hem de tedavileri devam eden diğer çocuklar için balonları gökyüzüne bıraktı.