Lösemi hastası 9 yaşındaki Beril Oskay son yolculuğuna uğurlandı

9 yaşındaki Beril'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

BURSA - Yaklaşık 3 ay önce okullar tatile girdikten sonra lösemi teşhisi konan ve tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden 9 yaşındaki Beril Oskay, Orhangazi'ye bağlı Çakırlı mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Beril'in cenazesinde gözyaşları sel oldu aktı.

Orhangazi'de Koç ilköğretim okulu öğrencisi olan ve 112 Acil Tıp Teknisyeni Nejla Oskay ile Orhangazi Devlet Hastanesinde hemşire olan Özgür Oskay'ın 2 çocuklarından birisi olan 9 yaşındaki Beril haziran ayındaki karne gününden 10 gün sonra rahatsızlandı. Yapılan kontroller sonrasında lösemi teşhisi konan ve o tarihten bu yana Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkolojisi bölümünde tedavi gören Beril Oskay sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetmişti.

Çakırlı'da son yolculuğuna uğurlandı

Henüz 9 yaşında lösemiden yaşamını yitiren Beril'in cenazesi hastaneden alınarak Orhangazi'ye oradan da Çakırlı mahallesine getirildi. Beril Oskay'ın cenazesi Çakırlı'daki evlerine getirilerek burada dualar edildi ve helallik alındı. Anne Nejla ve baba Özgür Beril'in tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Yüzlerce insan katıldı

Beril Oskay'ın cenazesi daha sonra Çakırlı camine getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Beril'İn cenazesine Belediye Başkanı Bekir Aydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sakarya, Orhangazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferit Alaybeyoğlu ile sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.