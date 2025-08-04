Leyla ve Osman Elver Çifti, 42 Yıl Sonra Sigarayı Bıraktı

Bursa'da yaşayan Leyla ve Osman Elver çifti, 42 yıldır kullandıkları sigarayı Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurduktan sonra bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 62 yaşındaki Osman Elver, aile hekiminin yönlendirmesiyle Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğine başvurdu.

Burada uygulanan tedavi sayesinde sigara bağımlılığından kurtulan Elver'in ardından, kendisiyle aynı dönemde sigaraya başlayan 64 yaşındaki eşi Leyla Elver de ilaç tedavisiyle sigarayı bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Enver, bir süre önce sigarayı bırakmaya karar verdiğini belirtti.

Sigarayı bıraktıktan sonra nefes alışının, uyku saatinin, yürüyüşünün değiştiğini, yeme ve içme problemlerinin sona erdiğini ifade eden Enver, sigarayı bırakmak isteyenlere en yakınlarındaki sağlık kuruluşundan yardım almaları tavsiyesinde bulundu.

Leyla Elver ise eşinin sigarayı bırakmasından güç alarak bu kararı verdiğini, kendisini artık her yönden daha iyi ve sağlıklı hissettiğini dile getirdi.

Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniği Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Reyhan Çanakçı, sigarayı bırakma sürecinde sigara bırakma polikliniklerinden destek almanın önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"İlaçlı tedavi hizmeti veriyoruz ve bu konuda başarı oranımız gayet yüksek. Kişi kararlı olduğu sürece hem bilişsel davranışçı terapiyle hem de sosyal destek ve ilaç tedavisiyle kişiye yardımcı oluyoruz. Gerçekten kişinin kararlı olması ve randevularına gelmesi yeterli oluyor. Biz elimizden gelen bütün desteği kurum olarak da hekim olarak de veriyoruz."

Çanakçı, sigara bırakma polikliniğine başvurmak isteyenlerin ALO 171 hattından ya da İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesindeki telefon numaralarından randevu alabileceklerini bildirdi.