Lenfoma Hakkında Bilgilendirme: Belirtiler ve Tanı Yöntemleri

Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural, lenfomanın, vücuttan alınan lenf bezinin patolojik tanıları sonucunda teşhis edildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, halk arasında lenf kanseri olarak bilinen lenfoma, özellikle vücudun çeşitli yerlerinde lenf bezelerinin büyümesiyle ortaya çıkıyor. Boyun, koltuk altı, kasık, karın ve göğüs boşluğundaki lenf bezelerinin ağrısız şekilde büyümesi, en önemli bulgular arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Söğütözü Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakli Ünitesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural, hastaların, üst solunum yolu enfeksiyonu, dişle ilgili bir enfeksiyon veya dudakta çıkan bir uçuk nedeniyle boyunda beliren ve ağrılı olarak ortaya çıkan lenf bezelerinden endişe duyduğunu ifade etti.

"Lenf bezeleri kolay kolay hareket ettirilemez"

Hematolojik açıdan önem arz eden lenf bezelerinin birbiriyle birleştiğini ve muayene aşamasında alttaki dokuya bağımlı olduğuna değinen Ural, "Lenf bezeleri yerinden kolay kolay hareket ettirilemez ve genellikle ağrısızdır. Göğüs boşluğunda bulunan lenf bezelerindeki büyüme, hastada, öksürük, solunum sıkıntısı, nefes darlığı şikayetlerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ural, lenf bezelerindeki büyümenin yanı sıra sıcak bir duş alma veya alkol tüketimi sonrasında vücutta ortaya çıkan kaşıntının lenfomanın önemli bir belirtisi olabileceğini aktararak, "38 derecenin üzerine çıkan ateş yüksekliği, hastanın sabaha karşı iç çamaşırlarını değiştirmesini gerektirecek derecede gece terlemesi, önemli bulgular içerisindedir. Diğer bir önemli bulgu da kişilerdeki kilo kaybıdır. Son 6 ay içerisinde kişinin ağırlığının yüzde 10'dan daha fazlasını kaybetmesi, önemli bulgulardandır. Bahsettiğimiz tüm bu bulgular bir hematoloji uzmanına gelmeyi gerektirecek bulgular içerisindedir." ifadelerini kullandı.

"Beze incelenmek için tamamen çıkartılmalı"

Ural, "Lenfoma patolojik tanı ile ortaya çıkıyor. Yöresel olarak büyümüş lenf bezesinin tamamen çıkarılması ve patolojik olarak incelenmesi gerekiyor. Genelde ince iğne aspirasyon biyopsisi veya tru-cut biyopsisi dediğimiz lenf bezesinden ufak bir parçanın alınması, lenf bezesinin hastalık açısından tutulmayan yöresinden alınması halinde, hastada lenfoma olduğu halde genellikle hastalığın tanısının atlanmasına sebep olabilir. O nedenle patolojiye gönderilecek parçanın cerrahi tarafından tamamının alınması ve patolojik olarak incelenmesi istenir. Patoloji ortalama bir hafta ile 10 gün içerisinde neticeyi verir ve tanı koyulur." açıklamasını yaptı.

Lenfomaların "Hodgkin" ve "Hodgkin dışı" olarak iki grupta incelendiğini ve alt tiplendirmelerinde, hekimin hastaya yaklaşımının tedavi açısından farklılık gösterdiğini belirten Ural, şunları kaydetti:

"Kombinasyon kemoterapisi olarak bilinen birkaç tane kemoterapi ilacının bir arada kullanılması yanında hastalık, kemoterapi kürleri sonrasında toparlamışsa bile iri bir lenf bezesi varsa o yörenin ayrıca ışınlanması şeklinde tedavi yöntemlerinden yararlanmak gerekebilir. Özellikle tekrarlayan Hodgkin hastalığında ya da Hodgkin dışı lenfomalarda, halk arasında 'akıllı ilaç' olarak bilinen ilaçları da bu hastalık gruplarının tedavisinde mutlaka kullanmak gerekir. Ayrıca tekrarlayan lenfomalarda otolog kök hücre nakline kadar gidilmesi gerekebilir."