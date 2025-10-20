Haberler

Lenf Bezleri Hakkında Uzman Uyarısı: 1 Santimetreden Büyük Olanlar Mutlaka Araştırılmalı

Lenf Bezleri Hakkında Uzman Uyarısı: 1 Santimetreden Büyük Olanlar Mutlaka Araştırılmalı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Töbü, lenf bezlerinin büyümesinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, bir santimetreden büyük lenf bezlerinin mutlaka hekim tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Töbü, bir santimetreden büyük lenf bezlerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Töbü, bir sempozyum için geldiği Edirne'de, AA muhabirine, lenf bezlerinin lenf sıvısında dolaşan maddeleri filtreleyip vücudun enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmasına yardımcı olan lenfositleri içerdiğini ifade etti.

Lenfatik sistemin dokular arasındaki sıvının drenajını sağladığını belirten Töbü, "Vücudumuzda 3 tane damar sistemi var. Atardamarların olduğu arterler, toplardamarların olduğu venler ve lenfatik damar sistemi var. Lenf bezleri bir nevi süzgeç görevi görüyorlar." dedi.

Töbü, lenf bezlerinde farklı nedenlere bağlı büyüme, şişlik ve kızarıklıklar oluşabildiğini dile getirdi.

Böyle durumlarda zaman kaybetmeden hekime başvurulması gerektiğini vurgulayan Töbü, "Lenf bezleri büyüyebilir. Boyunda, koltuk altında ve kasıkta var. Her lenf bezi büyümesinin dikkate alınması gerekiyor. Toplumda 'ağrısız ise sorun yok' şeklinde algılanabiliyor ancak bir santimetreden büyük lenf bezlerinin mutlaka araştırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Düzenli sağlık taramaları önemli

Töbü, düzenli sağlık taramalarının olası hastalıkların erken teşhisi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Lenf bezi büyümelerinin çeşitli hastalıklara neden olabildiğini anlatan Töbü, şunları kaydetti:

"Lenfoma ve kansere neden olabilir. Özellikle genetik yatkınlık ve risk faktörleri varsa lenf bezi büyümesi açısından önemli. Bir santimetreden büyük lenf bezleri önemli, mutlaka bir hekim tarafından takip edilmeli. Ultrason ve kan testleri yapılmalı, gerekirse biyopsi yapılmalı. Toksoplazma gibi parazit kaynaklı hastalıklar olabileceği gibi tüberküloz gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Lenfoma ve kansere neden olabilirler. Uyanık olmak gerekiyor. Enfeksiyona bağlı olanlar ağrılı ve hassas olurlar, 1-2 hafta içinde kaybolurlar. Ancak 2 haftadan daha uzun sürüyorlarsa mutlaka araştırılmalı."

Erken tanının tüm hastalıkların tedavisi için belirleyici olduğunu aktaran Töbü, erken başlanan tedavinin hayat kurtardığına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Sağlık
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götrüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.