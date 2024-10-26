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Kütahya Şehir Hastanesi'nde Gebe Okulu Hizmete Açıldı

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Kütahya Şehir Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu, anne adaylarına doğum süreci ve sonrası hakkında eğitim vererek sağlıklı bir gebelik ve bebek yetiştirme amaçlıyor. Açılış töreninde, gebeliğin yanı sıra psikolojik ve fiziksel destek sağlanacağı ifade edildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Gebe Okulu hizmete açıldı

KÜTAHYA - Kütahya Şehir Hastanesi'nde hizmete sunulan Gebe Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Şehir Hastanesi'nde açılan Gebe Okulunda doğuma hazırlık sürecinde ve doğum sonrası yaşanacak problemleri en aza indirmek amacıyla anne adaylarına eğitim verilecek.

Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Gebe Okulunun açıldığını belirten Kütahya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Halil İbrahim Şişman, "Gebe Okulu'nun amacı, sağlıklı anne, sağlıklı gebe ve sağlıklı çocuk politikasıdır. Ailelerimiz buradan ne kadar mutlu ve huzurlu ayrılırsa bizim için o derece önemlidir. Gebe Okulumuzda hastalarımıza hem psikolojik destek hem fizyoterapi açısından doğumu nasıl planlayacakları konusunda destek vermekteyiz. Bildiğiniz gibi cennet annelerin ayakları altındadır. Bu cennetin çiçekleri ise çocuklarımızdır. Bizim amacımız hem annelerimize hem geleceğimizin mirası olan çocuklarımıza destek vermektir" diye konuştu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün ise, "Anneler daha doğum yapmadan onları anneliğe hazırlamak, anne olduktan sonra da bebeklerini sağlıklı bir şekilde yetiştirmelerini sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Açılış töreninin sonunda katılımcılara proje hakkında bilgi verildi.

Kütahya Şehir Hastanesi'nde Gebe Okulu Hizmete Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞEN - Sağlık

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