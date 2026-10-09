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Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi, kemoterapi ünitesinde hastalarla bir araya geldi

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Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi, kemoterapi ünitesinde hastalarla bir araya geldi
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Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman, Kemoterapi Ünitesini ziyaret ederek tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Ziyarette hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu, Şişman, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kütahya Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim Şişman, hastane yönetimiyle birlikte Kemoterapi Ünitesini ziyaret ederek tedavi gören hastalarla bir araya geldi.

Başhekim Şişman'a ziyaretinde İdari ve Mali Hizmetler Müdürü İsmail Eryılmaz ile Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sevil Akgün eşlik etti. Kütahya ve çevre illere kemoterapi hizmeti sunan ünitede gerçekleştirilen ziyarette, Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ali Usta, Doç. Dr. Mustafa Ersoy ve Kemoterapi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi ile kemoterapi hizmetlerinin yürütüldüğü alan hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başhekim Şişman, ünitede tedavi gören hastalarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Şişman ayrıca kemoterapi ünitesinde görev yapan sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kütahya Şehir Hastanesi'nin, Kütahya'nın yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da kemoterapi hizmeti sunarak bölgedeki kanser tedavisi hizmetlerine katkı sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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