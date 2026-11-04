Kütahya Emet'te veteriner klinikleri denetlendi, tıbbi ürünler incelendi

Kütahya Emet'te veteriner klinikleri denetlendi, tıbbi ürünler incelendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'nın Emet ilçesindeki veteriner hekim klinikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi. Denetimlerde veteriner tıbbi ürünlerin mevzuata uygunluğu incelenirken, ürünlerin mevzuat hükümlerine uygun bulundurulması ve kullanılması amaçlandı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde faaliyet gösteren veteriner hekim klinikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi.
Gerçekleştirilen denetimlerde, veteriner hekim kliniklerinde bulunan veteriner tıbbi ürünlerin mevzuata uygunluğu incelendi. Denetimlerle, veteriner tıbbi ürünlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde bulundurulması ve kullanımının sağlanması amaçlandı.