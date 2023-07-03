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Kütahya'da Şap Hastalığına Rastlanması Üzerine Hayvan Pazarları Karantinaya Alındı

Kütahya'da Şap Hastalığına Rastlanması Üzerine Hayvan Pazarları Karantinaya Alındı

Sağlık Haberleri

Kütahya'da şap hastalığına rastlanması üzerine hayvan pazarlarında karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı. İl genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı ve veteriner hekimler tarafından aşı ve dezenfekte çalışmaları yapılmaktadır.

Kütahya'da şap hastalığına rastlanması üzerine hayvan pazarlarında karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez İnköy Mahallesi'nde 10, Aslanapa ilçesine bağlı Ortaca köyünde 6 işletmedeki büyükbaş hayvanlarda şap hastalığına rastlanması üzerine il genelinde karantina uygulanmasına karar verildi.

Hayvan satışı ve sevklerinin önlenmesi amacıyla il genelindeki hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

Veteriner hekimlerin aşı ve dezenfekte çalışmaları yaptığı kentte, şapla mücadele ve korunma yöntemleriyle ilgili yetiştiriciler de bilgilendirildi.

Köylerdeki işletmelerde şap hastalığı tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Sağlık

İnköy Mahallesi Kütahya Sağlık Haberler

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