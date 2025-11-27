Haberler

Kütahya'da 15 Saatlik Mikrocerrahi Operasyonla Bacak Kırığı Tedavi Edildi

Güncelleme:
Kütahya Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen 15 saatlik ameliyatta, trafik kazası sonucu sağ bacağında kırık oluşan Sinan Çakmak, ileri düzey mikrocerrahi yöntemiyle tedavi edildi. Başarılı operasyonla hastanın sağlam bacağından doku nakli yapıldı.

Kütahya'da bacağında kırık bulunan kişi, Kütahya Şehir Hastanesinde uygulanan ve 15 saat süren operasyonda ileri düzey mikrocerrahi yöntemiyle tedavi edildi.

Geçirdiği trafik kazasında sağ bacak kaval kemiğinde kırık oluşan 23 yaşındaki Sinan Çakmak, Kütahya Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'ne başvurdu.

Çakmak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) öğretim üyeleri ve Kütahya Şehir Hastanesi hekimlerince Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde uygulanan ileri düzey mikrocerrahi yöntemiyle tedavi altına alındı.

KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Turan Cihan Dülgeroğlu, Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kaan Öner ve Kütahya Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nden Uzman Dr. Servet Yekta Aydın tarafından gerçekleştirilen 15 saatlik zorlu operasyonda Çakmak'ın sağlam bacağındaki fibula kemiği ve ilgili cilt dokusu, damarlarıyla birlikte serbest şekilde hasarlı bölgeye nakledildi.

Çakmak'ın sağlığa kavuştuğu operasyonla ilgili bilgi veren Uzman Dr. Servet Yekta Aydın, gerçekleştirdikleri işlemin ileri düzey mikrocerrahinin bilgi ve deneyimi gerektiren, Türkiye'de sınırlı sayıda merkezde uygulanabilen bir yöntem olduğunu belirtti.

Hastanın dış merkezlerde 12 kez ameliyat edildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Hastamız bize başvurduğunda Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeleri ile yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ortak bir ameliyat için Kütahya Şehir Hastanemizdeki kliniğe yönlendirildi. Yaptığımız ortak ameliyatla hasarlı kemik dokusu ve içerideki kaynamamış olan materyaller çıkarılarak sağlam bacağından hem kemik hem de yağlı ve cilt dokusu nakil edildi. Ameliyatın şu an birinci haftasındayız ve dokumuz tutmuş gözükmekte. Hastamızın iyileşme sürecini hocalarımızla beraber takip ediyoruz."

KSBÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Kaan Öner de Türkiye'de sayılı merkezlerde uygulanabilecek bir vaka olduğunu söyledi.

Operasyonun başarısı nedeniyle hekimleri tebrik eden KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise böylesine zorlu bir ameliyatın başarıyla sonuçlanmasının üniversitesinin sağlık hizmetlerindeki yetkinliğini ve bölgesel katkısını bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Sağlık

