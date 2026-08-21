Kurtalan Devlet Hastanesinde ilk kez endoskopik timpanoplasti ameliyatı yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde sağlık hizmetleri açısından önemli bir uygulama hayata geçirildi. Kurtalan Devlet Hastanesinde ilk kez endoskopik timpanoplasti ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Kulak burun boğaz uzmanı Dr. Gazi Zeydoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda, Kemal Bilim isimli hastanın hasarlı kulak zarı endoskopik yöntemle onarıldı. Kurtalan Devlet Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen operasyonun, ilçede KBB alanında sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğu belirtildi. Kulak zarındaki hasarların onarılması amacıyla uygulanan endoskopik timpanoplasti yöntemiyle gerçekleştirilen operasyonun, hastaların ileri düzey KBB cerrahileri için farklı merkezlere başvurma ihtiyacının azaltılması açısından da önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı