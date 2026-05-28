İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: 'Kurban kesimine bağlı 869 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur'

Kurban Bayramının ikinci gününde kurban kesimine bağlı meydana gelen yaralanmalara ilişkin İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul genelinde kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 869 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın benzer yaralanmalarla karşı karşıya kalmamaları adına kurban kesim işlemlerinin ehil kişiler tarafından ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

