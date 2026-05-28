Uzman diyetisyenden kurban eti tüketiminde 24 saat önerisi

Kurban Bayramı süresince artan et tüketimi ile birlikte Memorial Dicle Hastanesinde uzman diyetisyen Elif Aslan, bayramda önemli olan eti tamamen kısıtlamak değil, doğru porsiyonlarda ve doğru öğün içerisinde tüketmek olduğunu söyledi. Bayramda genelde et tüketiminin artmakta olduğuna dikkat çeken Aslan, fakat kronik rahatsızlığı olan bireylerin buna özelikle dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Aslan, tüketilecek olan etin miktarına, pişirme yöntemi ve yanında tüketilecek besinlere dikkat etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Et, hemen tüketilmemeli. Kurban eti kesildikten sonra sert olur ve sindirimi zorlaştırır. Mümkün oldukça 24 saat bekletildikten sonra tüketilmelidir. Bayram diye her öğün et tüketilmemeli. Etin yanında ayran, yoğurt, salata ve lif kaynağı da tüketilmelidir. Sadece et ve tatlıdan oluşan öğünler sindirimi zorlaştırır. Aşırı yağlı kavurma, kuyruk yağı, fazla tuzlu ve işlenmiş et ürünlerinden de kaçınılması gerekir" diye konuştu.

Bunun dışında kızartma yerine ızgara, fırın veya kendi suyunda pişirme yöntemleri kullanılması gerektiğini aktaran Aslan, "Diyabet hastaları eti tek başına değil, salata ve kontrollü karbonhidratla tüketmelidir. Onun dışında yüksek kolesterol ve kalp hastalığı olan bireyler yağlı etlerden, sakatat ve kuyruk yağından kaçınmalıdır. Hipertansiyon hastaları fazla tuzlu, salamura ve işlenmiş et ürünlerinden de uzak durmalıdır" şeklinde konuştu.

"Bunun dışında protein kısıtlaması yapan böbrek hastaları porsiyon konusunda mutlaka diyetisyenin veya hekimine danışmalıdır" diyen Aslan, "Et, uzun süre oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Mümkün olan en kısa sürede soğuk zincire alınmalıdır. Kahvaltıda ağır bir yemek yemek yerine, mutlaka klasik kahvaltı ile başlanmalı. Öğlen veya akşam öğünlerinde et öğünleri tüketilmeli" dedi. - DİYARBAKIR

