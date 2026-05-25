Uzmanlardan et ve hijyen uyarısı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları hijyen, sağlıklı beslenme ve et tüketimi konusunda uyardı. Uzmanlar, yanlış kesim, hatalı saklama ve aşırı et tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara yönelik önemli uyarılarda bulundu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince artan et tüketimi ve kurban kesimleri nedeniyle hijyen kurallarına azami dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Karabulut, kurbanlık hayvanların nakli, kesimi ve etlerin tüketimine kadar geçen tüm süreçte sağlık kurallarına uyulmasının büyük önem taşıdığını belirtti. Kurban kesimlerinin yalnızca yetkili alanlarda yapılması gerektiğini ifade eden Karabulut, hayvanların kanı, dokuları ve çıkartılarına çıplak elle temas edilmemesi gerektiğini söyledi.

Karabulut, temas halinde ellerin bol su ve sabunla yıkanması, eldiven ve önlük gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması gerektiğini kaydederek, kesim sonrası oluşan atıkların çevreye gelişi güzel bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Özellikle kan ile mide ve bağırsak içeriklerinin akarsulara dökülmemesi gerektiğine dikkat çeken Karabulut, pişmemiş kistli organların hayvanlara verilmemesi ve uygun şekilde bertaraf edilmesinin halk sağlığı açısından önem taşıdığını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Diyetisyeni Burcu Bayraktar Yücefaydalı ise Kurban Bayramı'nda kırmızı et, tatlı ve hamur işi tüketiminin arttığını belirterek, sağlıklı beslenme kurallarının bayramda da ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kırmızı etin protein, vitamin ve mineral bakımından önemli bir besin kaynağı olduğunu dile getiren Yücefaydalı, özellikle çocuklar, hamileler ve emziren anneler için yeterli ve dengeli beslenmede önemli yere sahip olduğunu ifade etti. Ancak kırmızı etin yüksek doymuş yağ ve kolesterol içerdiğine dikkat çeken Yücefaydalı, kalp-damar hastalığı, diyabet ve hipertansiyon hastalarının yağsız veya az yağlı etleri tercih etmeleri gerektiğini kaydetti.

Yeni kesilmiş etlerin sindiriminin zor olabileceğini belirten Yücefaydalı, mide ve bağırsak rahatsızlığı bulunan kişilerin kurban etini hemen tüketmemesi gerektiğini ifade etti. Etlerin bir süre buzdolabında dinlendirildikten sonra haşlama veya ızgara yöntemiyle pişirilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi.

Bayramda sakatat tüketiminin de arttığını belirten Yücefaydalı, yüksek kolesterol ve kalp-damar hastalığı riski bulunan vatandaşların sakatattan uzak durmasının faydalı olacağını kaydetti.

Etlerin pişirme yöntemine de dikkat çeken Yücefaydalı, kızartma yerine haşlama ve ızgara yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Etlerin çok yüksek ısıda ve uzun süre pişirilmesinin sağlığa zararlı maddelerin oluşmasına neden olabileceğini ifade eden Yücefaydalı, etlerin sebzelerle birlikte tüketilmesini önerdi.

Kurban etlerinin saklama şartlarına ilişkin de bilgi veren Yücefaydalı, etlerin birer yemeklik porsiyonlar halinde küçük parçalara ayrılarak muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi. Etlerin buzlukta birkaç hafta, derin dondurucuda ise eksi 18 derecede 3-4 ay saklanabileceğini belirten Yücefaydalı, çözülen etin yeniden dondurulmaması gerektiğini vurguladı.

Bayram süresince dengeli ve çeşitli beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, kahvaltının atlanmaması, yeterli su tüketilmesi, sebze ve meyve tüketiminin artırılması ve fiziksel aktivitenin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca çiğ et hazırlığında kullanılan kesme tahtalarında sebze ve meyve doğranmaması gerektiği belirtilerek, kesimden tüketime kadar her aşamada hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı