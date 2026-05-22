Kurban Bayramında et tüketiminde dikkat edilmesi gerekenler

Tavas Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Tuncay Karabaş, kurban bayramında artan et ve tatlı tüketiminin sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, kurban bayramının sağlıklı geçirilebilmesi için yapılması gerekenleri anlattı.

Kurban Bayramı'nda artan et tüketimiyle birlikte beslenme düzenine dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığının altını çizen Tuncay Karabaş; "Bayram sofralarının keyfini çıkarırken sağlığın korunması için dengeli ve kontrollü beslenmeye özen gösterilmelidir. Yeni kesilmiş et sert yapıda olduğu için sindirimi zor olur ve mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olabilir. Bu nedenle etlerin en az 12-24 saat buzdolabı şartlarında dinlendirildikten sonra tüketilmesi önerilmektedir. Buzdolabında muhafaza edilen et, ortalama 3 gün boyunca tazeliğini koruyabilir. Derin dondurucuda ise bu süre 6 aya kadar uzayabilir, ancak çözündükten sonra hemen tüketilmesi önerilir. Ayrıca etleri kavurma ve kızartma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırında veya kendi suyunda pişirme yöntemleriyle hazırlanması daha sağlıklı olacaktır. Ekstra yağ kullanımından kaçınılmalı, etin görünür yağları alınmalı ve etin kendi yağıyla pişirilmesi tercih edilmelidir" dedi.

Etin yanında sebzeyi ihmal etmeyin

Bayram süresince yalnızca et ağırlıklı beslenmenin sindirim problemlerine neden olabileceğinden öğünlerde sebze, salata ve lif açısından zengin besinlere de mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirten Tuncay Karabaş; "Bayram ziyaretlerinde tüketilen tatlı ve hamur işi miktarına dikkat edilmeli, şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları veya taze meyve tercih edilmelidir. Porsiyon kontrolü sağlanmalı ve aşırı yemek tüketiminden kaçınılmalıdır. Bayram süresince artan protein tüketimi nedeniyle günlük su ihtiyacı da artmaktadır. Bu nedenle gün içerisinde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli, aşırı çay ve kahve tüketiminde kaçılmamalıdır. Bayram boyunca uzun süre hareketsiz kalmak yerine özellikle yemeklerden 1,5 - 2 saat sonra yürüyüşler yapılması sindirimi destekleyecek ve genel sağlık açısından fayda sağlayacaktır. Tansiyon, diyabet, kalp-damar ve böbrek hastalığı bulunan bireylerin ise beslenmelerine daha fazla dikkat etmeleri ve öğün düzenlerini korumaları önemlidir" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

