Kurban Bayramı'nda Kalp Sağlığını Korumanın Yolları

Kurban Bayramı'nda Kalp Sağlığını Korumanın Yolları
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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, Kurban Bayramı sırasında kalp ve damar hastalarının dengeli beslenmeye dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Et tüketiminin miktarını sınırlandırmanın ve su alımının önemine değindi.

KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, özellikle kalp ve damar hastalarının bu dönemde beslenmelerine özen göstermesi gerektiğini belirtti.

Kurban Bayramı'nın sıcak yaz günlerine denk gelmesiyle, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun'dan uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Boztosun, bu dönemde sağlıklı ve dengeli beslenmenin hayati önem taşıdığını dile getirdi.

'ET TÜKETİMİNDE TADIMLIK MİKTARLAR TERCİH EDİLMELİ'

Bayramın manevi değerinin yanında sağlığın da korunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Boztosun, "Kurban bizim için çok önemli bir ibadet. Bu günleri geçirirken sağlığımızı kaybetmeden değerlendirmeliyiz. Et tüketimimizi mümkünse haşlanmış olarak tercih edelim. Az miktarda diğer sebze ve meyvelerin tüketimini artırarak dengeli beslenmeye devam edelim. Yaz günleri olduğu için lütfen su alımını da ihmal etmeyelim. Et yerken aldığımız haz önemli ama fazla tüketim sindirimi zorlaştırır ve kalp sağlığını olumsuz etkiler" dedi.

'ETİ DİNLENDİRİN, TADINI ARTIRIN'

Etin dinlenmiş halde tüketilmesinin sağlık açısından daha doğru bir tercih olduğunu ifade eden Prof. Dr. Boztosun, "Hemen kesilen eti pişirip yemek bizde bir adet. Ancak bu sağlık açısından pek önerilmiyor. Mümkün mertebe dinlenmiş, tabiri caizse 'rahatlamış' eti yemek lazım. Bu hem tadını artırır hem de hazmı kolaylaştırır" dedi. Kalp ve damar hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Boztosun, "Tüketilen et miktarı 'doyumluk' değil 'tadımlık' olmalı. Özellikle belli bir yaşın üzerindeysek ve kalp-damar hastalığımız varsa etin miktarını sınırlamalıyız. Ağır yemeklerden uzak durmalı, eti mutlaka sebze ve lifli gıdalarla birlikte tüketmeliyiz. Böylece hem sağlığımızı hem de bayramın neşesini kaybetmeden bu özel günleri geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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