Kulunç ve Kas Tutulması Şikayeti Toplumda Yaygın

Kulunç ve Kas Tutulması Şikayeti Toplumda Yaygın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Numune Hastanesi'nden Doç. Dr. Erkan Özduran, toplumda her 100 kişiden 85'inin ömür boyu en az bir kez kulunç veya kas tutulması yaşadığını belirtti. Miyofasiyal ağrı sendromuna dair bilgiler paylaşan Özduran, tedavi yöntemlerini de açıkladı.

Sivas Numune Hastanesi Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkan Özduran, toplumda her 100 kişiden 85'inin ömür boyu değerlendirmede en az bir kez kulunç veya kas tutulması şikayeti yaşadığını belirtti.

Özduran, yaptığı yazılı açıklamada, miyofasiyal ağrı sendromu ile ilgili bilgiler verdi.

Miyofasiyal ağrının halk arasında kulunç veya kas tutulması olarak bilindiğini aktaran Özduran, "Halk arasında kulunç veya kas tutulması olarak bilinen miyofasiyal ağrı sendromu, kas, bağ ve tendonlarda ağrı, hassasiyet ve sertlikle karakterize bir durumdur. Kötü duruş postürü, stres, tekrarlayıcı hareketler neticesinde oluşmaktadır." ifadesini kullandı.

Özellikle boyun, omuz ve sırt bölgelerinde yoğunlaşan kronik ağrıların karakterize olduğunu vurgulayan Özduran, "Toplumda her 100 kişiden 85'inde ömür boyu değerlendirmede en az bir kez kulunç ve ya kas tutulması olduğu bildirilmektedir." açıklamasında bulundu.

Özduran, miyofasiyal ağrının tedavisiyle ilgili şunları kaydetti:

"Tedavi yaklaşımları ise ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç kullanımından çeşitli fiziksel modalitelere kadar uzanır. Bu yaklaşımlar germe ve postür egzersizleri, tens cihazları, şok dalga tedavisi (ESWT) ve masaj olarak sıralanabilir. Tedaviye dirençli olgularda kuru iğneleme ya da ağrılı kastaki gergin bant içerisine lokal anestezi enjeksiyonu girişimsel tedaviler başlığı altında sıralanabilir. Tüm tedaviler içerisinde stres yönetimi, uyku hijyenin sağlanması ve ev-işyerindeki vücut postürümüzü iyileştirici ergonomik düzenlemeler önemli rol oynamaktadır. Zira kasların fısıltısı olan kulunçları dinlemek ve yeniden doğrulmak, ağrıya geçit vermemenin anahtarıdır."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık
İsrail, İran Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan etti

İsrail'den ilginç hamle! Merkez Bankası'nı terör örgütü ilan ettiler
NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede

Zirveden beklenen kare geldi! Erdoğan ve Trump'ın dikkat çeken sohbeti
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı

Türkiye korkusundan silahlanma rekoru kırdılar
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Kutucu Galatasaray'dan ayrılıyor! Yeni takımı da belli gibi

Galatasaray'dan ayrılıyor! İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti

Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör resmen veda etti
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim

Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı! Gerekçesi de akılalmaz
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfta ne var? İşte olası 2 senaryo
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.