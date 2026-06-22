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Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopter ile Konya'ya sevk edildi

Kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopter ile Konya'ya sevk edildi
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Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren Orhan Köylüoğlu, ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde yaşayan Orhan Köylüoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevki yapıldı. Bunun üzerine Konya merkezden ambulans helikopter havalandı. Kulu Bölge Devlet Hastanesi helikopter pistine iniş yapan ambulans helikopter, Orhan Köylüoğlu'nu alarak Konya Şehir Hastanesi'ne nakletti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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