Küçükçekmece Belediyesi'nden Hasta Ulaşım Desteği
Küçükçekmece Belediyesi, hastane ulaşımında zorluk yaşayan vatandaşlar için ambulans ve asansörlü araç hizmeti sunarak 8 bin 165 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaşımını kolaylaştırdı. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor.

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi, hastane ulaşımında zorluk yaşayan hastalar için ulaşım desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda son bir yılda 8 bin 165 vatandaşın ambulans ve nakil hizmetlerinden, 450 özel gereksinimli bireyin ise asansörlü araç ulaşım hizmetinden faydalandığı bildirildi.

Ulaşım desteği kapsamında, yatağa bağımlı hastalar için ambulans, hasta ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlar için ise binek araç desteği verilerek vatandaşların sağlık kuruluşlarına erişimleri kolaylaştırılıyor.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ VATANDAŞLARIN SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞIMLARI ÜCRETSİZ SAĞLANIYOR

İlçede yaşayan özel gereksinimli vatandaşların sağlık ve sosyal hayata erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla asansörlü araçlarla ücretsiz ulaşım hizmeti sunuluyor. Asansörlü araç hizmetinden; yürüyemeyen, tekerlekli sandalye kullanan ya da toplu taşıma araçlarını kullanmakta zorlanan özel gereksinimli vatandaşlar yararlanabiliyor. Belediye bünyesinde bulunan 4 adet asansörlü servis aracı ile vatandaşlar Küçükçekmece sınırlarındaki tüm mahallelerden alınarak, il sınırları içerisindeki hastanelere, sağlık kurumlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına ulaşımı sağlanıyor.

Ücretsiz ulaşım hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, 444 4 360 numaralı telefonu arayarak bilgi alıp randevu oluşturabilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
