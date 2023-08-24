KTÜ Farabi Hastanesi Sağlık Turizmi Hizmetlerini Genişletiyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi, sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında 124 ülkenin vatandaşlarına hizmet sunmaktadır. Hastane, köklü geçmişi ve uzmanlığıyla yüksek kalitede sağlık hizmetleri sunmaktadır. Özellikle Gürcistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok ülkeden hastalara başarılı tedaviler ve ameliyatlar gerçekleştirilmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Sağlık Turizmi Koordinasyon Polikliniği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kaan Kurt, sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında Gürcistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 124 ülkenin vatandaşlarına hizmet sunduklarını bildirdi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin ötesinde tüm Türkiye'den hastalara kapsamlı hizmet sunduklarını belirterek, özellikle 2021'den beri sağlık turizmi alanında faaliyet gösterdiklerini ve bu alanda önemli deneyim kazandıklarını vurguladı.

Hastanenin köklü geçmişi, deneyimi ve uzmanlığının yüksek kalitedeki sağlık hizmetlerini beraberinde getirdiğini aktaran Kurt, "Üst düzey tıbbi ekiplerimiz sayesinde Türkiye'nin birçok yerinde hatta dünya genelinde yapılamayan tedavileri ve ameliyatları başarıyla gerçekleştiriyoruz. Üstelik dünya çapındaki teknolojik yenilikler, devletimizin altyapı desteği ile hastanemize ulaşıyor. Sağlık turizmi ve turist sağlığı kapsamında bugüne dek özellikle Gürcistan ve Suudi Arabistan başta olmak üzere 124 farklı ülke vatandaşına hizmet sunduk." ifadesini kullandı.

Kurt, 802 doktorla, hastaların tedavi yolculuğunda rehber ve çözüm ortağı olarak önemli bir rol üstlendiklerinin altını çizdi.

Hastanede, iç hastalıkları ve cerrahi alanında 2021'de 2 bin 833, 2022'de 5 bin 186, bu yıl ise 4 bin 116 hastanın tedavi edildiğine dikkati çeken Kurt, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu istatistikler, sağlık hizmetlerimizin küresel düzeyde büyük bir kabul gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Aynı dönem içerisinde gerçekleşen sağlık turizmi kapsamındaki ameliyatlar da bu başarının somut bir kanıtını oluşturmaktadır. A grubunda 57, B grubunda 80, C grubunda 148, D grubunda 278 ve E grubunda 1065 olmak üzere toplamda 1628 hastaya başarılı ameliyatlar gerçekleştirilmiş, bu sayede hastalar sağlıklarına kavuşmuşlardır. Başvuru sayısındaki artış trendi, hastalarımızın bize olan güveninin giderek arttığının bir göstergesidir."