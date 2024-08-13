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Kronik Rahatsızlıklar Saç Ekimi İşleminde Riskleri Artırıyor

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Smile Hair Clinic kurucu ortağı ve Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Gökay Bilgin, kronik rahatsızlıkların saç ekimi sırasında ve sonrasında yol açabileceği komplikasyonlara yönelik bilgi verdi. Dr. Bilgin, kronik rahatsızlığa sahip hastalarda saç ekimi işleminin, hastanın yoğun bakımda kalmasına neden olabilecek derecede riskleri olduğunu bu nedenle işlemin mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, 'Saç ekimini ufak bir organ nakli olarak adlandırabiliriz. Bu sebeple mutlaka bir hekim eşliğinde ve bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sağlık kurumu olmayan yerlerde de saç ekimi yapıldığını duyuyoruz, bu yerlerden uzak durun' dedi.

Smile Hair Clinic kurucu ortağı ve Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Gökay Bilgin, kronik rahatsızlıkların saç ekimi sırasında ve sonrasında yol açabileceği komplikasyonlara yönelik bilgi verdi. Dr. Bilgin, kronik rahatsızlığa sahip hastalarda saç ekimi işleminin, hastanın yoğun bakımda kalmasına neden olabilecek derecede riskleri olduğunu bu nedenle işlemin mutlaka uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Saç ekimini ufak bir organ nakli olarak adlandırabiliriz. Bu sebeple mutlaka bir hekim eşliğinde ve bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sağlık kurumu olmayan yerlerde de saç ekimi yapıldığını duyuyoruz, bu yerlerden uzak durun" dedi.

Smile Hair Clinic'in kurucularından saç ekimi uzmanı Dr. Gökay Bilgin, kronik rahatsızlıkların saç ekimi sırasında ve sonrasında yol açabileceği komplikasyonlar ile riskler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"HİÇ İSTENMEYEN SONUÇLAR YAŞANABİLİR"

Saç ekimi işleminin kronik rahatsızlığa sahip hastalarda neden olabileceği durumlar hakkında konuşan Dr. Bilgin, saç ekimi işleminin cerrahi bir operasyon olduğunu bu sebeple diğer tüm operasyonlarda olduğu gibi öncesinde hastaya yönelik değerlendirme yapılması gerektiğini belirterek "Diyelim ki tansiyon hastalığınız var, o gün tansiyonunuz yükseldi, işlem sırasında kanama fazla olabilir ya da sıkıntı yaşayabilirsiniz. veya herhangi bir kalp hastalığınız varsa buna bağlı kardiyak açıdan bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ve hiç istenmeyen sonuçlar yaşanabilir. Bazı enzim eksikliklerine bağlı kullandığımız ilaçların hastanın kanındaki oksijen miktarını düşürme ihtimali var. Eğer hasta bunun farkında değilse veya bilmiyorsa ya da doktora bununla ilgili bilgi vermediyse birkaç gün yoğun bakımda geçirmesi, tedavi alması, kan transfüzyonu gerekebilir" dedi.

Hipotroidi gibi tiroit hormonunun eksikliğinin olduğu hastalıklarda saç sağlığına yönelik genel tehdit oluştuğunu ifade eden Dr. Bilgin, "Eğer saç ekimi yaparsanız ve hasta hipotroidi hastasıysa saç ekiminin başarısız olma ihtimali ya da ekilen saçların daha sonradan yok olma, dökülme ihtimali çok yüksek. Bu sebeple sonrasında bunlara yönelik tedavilerin oluşturulması bizim açımızdan çok önemli" diye konuştu.

"HASTAYI MUTLAKA BİR HEKİMİN DEĞERLENDİRMESİ GEREKİYOR"

Kronik rahatsızlıklara sahip hastalıkların mutlaka saç ekimi işlemi öncesi bir hekimle görüşmesi gerektiğini belirten Dr. Bilgin, "Öncelikle bunun kronik rahatsızlık dışında da mutlaka bir hekimin değerlendirmesi gerekiyor. Hekimin hastanın uygunluğuna karar vermesi onu öncesinden değerlendirip beklentilerini anlaması, bunlar ulaşıp ulaşamayacağını bilmesi, hastaya bu konuda bilgi vermesi gerekiyor. Operasyon sırasında kullanılacak ilaçlardan dolayı tehlikeli bir durum oluşacaksa saç ekimi işlemi esnasında bunların operasyonu yapan ekip tarafından bertaraf edilmesi veya bunlar geliştiğinde bunların tedavisine yönelik önlemlerin alınması gerekiyor" dedi.

"MUTLAKA BİR HEKİM EŞLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Saç ekimi işlemi için doğru klinik ve doktor seçimi hakkında konuşan Dr. Bilgin, "Bazı insanlar saç ekimini çok basit bir şeymiş, tırnak yaptırmakmış veya dövme yaptırmakmış gibi görüyor. Bu sebeple çok önemsemiyorlar. O yüzden şunu unutmamalılar; bu sonuçta bir doku nakli. Bunu ufak bir organ nakli olarak adlandırabiliriz. Bu sebeple mutlaka bir hekim eşliğinde gerçekleştirilmesi ve bir sağlık kuruluşunda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sağlık kurumu olmayan yerlerde de saç ekimi yapıldığını duyuyoruz, bu yerlerden uzak durulmalı. Saç ekimi işlemi mutlaka hekim eşliğinde yapılmalı ve işlemin her aşamasında hekimin olaya müdahil olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TANSİYON, ANEMİ, ŞEKER GİBİ KRONİK RAHATSIZLIKLAR GÖZLEMLENMELİ

Saç ekimi işlemi sonrası kronik rahatsızlığı olan hastalarda sürecin takibi ile ilgili de bilgi veren Dr. Bilgin, "Kronik rahatsızlıklar örneğin tansiyon gibi, birkaç gün gözlemlenmeli. Çünkü verdiğimiz ilaçlar bazen tansiyonu yükseltebiliyor, buna bakılmalı. Örneğin hastanın anemisi varsa anemiye yönelik tedavisinin zaten ekim öncesinde yapılmış olması lazım. Kalp rahatsızlığı varsa kendini iyi dinlemesi lazım. Şeker hastalığı gibi bazı durumlarda şeker birkaç gün boyunca yükselmesine sebep olabiliyor. Bunları gözetlemesi eğer herhangi bir olumsuz durum yaşadığında mutlaka operasyonu yapan doktoruyla hem de kronik rahatsızlığı takip eden doktoruyla iletişime geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

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