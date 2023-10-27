Kozan'da 14 Öğrenci Karın Ağrısı ve Mide Bulantısı Şikayetiyle Hastaneye Başvurdu

Yediklerinden rahatsızlanan öğrenciler hastanelik oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 14 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile devlet hastanesine başvurdu.

Kozan'da akşam saatlerinde ilçede merkezinde çeşitli okullarda okuyan 14 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile Kozan devlet hastanesine başvurdu. İddiaya göre öğrencilerin bir işyerinden çiğ köfte ve farklı bir işyerinden de ayran aldıkları iddia edildi. Öğrencilerin karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile Devlet hastanesine başvurması üzerine Kozan ilçe tarım müdürlüğü çiğ köfte ve ayrandan numunelerini alarak inceleme başlattı. Hastanede ayakta tedavi edilerek taburcu olan öğrenciler evlerine dönerken öğrencilerin kan tahlillerinin temiz çıktığı öğrenildi.