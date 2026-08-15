Köyceğiz'de Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Hizmete Girdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği de hizmete girdi.

Köyceğiz Gelişim Mahallesi'nde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki binanın restore edilmesiyle hazırlanan yeni poliklinik, üç hekimle vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Köyceğiz'de uzun süredir ihtiyaç duyulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin daha kapsamlı ve modern bir ortamda sunulması amacıyla hazırlanan poliklinikte hasta kabulüne başlanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Polikliniğin faaliyete geçmesiyle birlikte Köyceğiz'de vatandaşların diş tedavileri için ilçe dışına gitme ihtiyacının azaltılması ve sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeleri hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı